水管工擁「26cm巨鵰」女伴凍未條！改行當AV男優　千人斬賺翻

▲來自愛爾蘭的安迪（Andy Lee）從水管工人轉行當AV男優。（圖／翻攝自IG／do_it_like_andy，下同）



記者張方瑀／綜合報導

愛爾蘭一名水管工人擁有10.5英吋（約26公分）長的陰莖，雖然會讓許多男性羨慕，但他表示人生中大部分的女伴都會被嚇跑。他最後只好轉戰AV男優，結果直接打開一片天，他自稱已和超過1000名女人上過床且男女通吃，現在每周薪水超過1萬英鎊（約台幣37萬元），讓他大讚傲人的陰莖簡直就是「上帝的禮物」。

根據《每日星報》報導，來自愛爾蘭的安迪（Andy Lee）原本是一名水管工人，他日前在英國知名的節目Channel 4上透露，自己的陰莖在勃起時長達10.5英寸，過去帶給他不少困擾，「我第一次跟一名女伴上床，結果她手伸進去我褲子裡時，直接嚇到大喊『你xx的這是什麼東西！別靠近我！』」

安迪說，他過去從未覺得自己的陰莖很特別，直到十幾歲上健身房時，朋友才告訴他，「天哪！你真的太大了！」由於特殊的尺寸讓他的性生活受到阻礙，聽到每個朋友都驚訝於他的尺寸，就決定直接轉行改當AV男優。

成為AV男優的安迪自稱，目前已和超過1000名女人上床，且雖然自己不是同性戀，但仍會接演所有性傾向的片，並將這些內容上傳到訂閱制的成人平台Only Fans，現在每周可入帳超過1萬英鎊，讓他不禁大讚，這傲人的巨鵰簡直就是「上帝的禮物」。