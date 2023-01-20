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法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

▲▼法國民眾大罷工反年金改革。（圖／路透）

▲法國民眾大罷工反年金改革。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電

法國跨產業工會今天發動全國罷工遊行，至少112萬人參與。巴黎現場水泄不通，示威者告訴中央社，不反對改革，但不應只拿勞工開刀；受訪民眾則說，支持罷工，即使不便也會忍耐。

法國自1995年總統席哈克（Jacques Chirac）起，皆嘗試解決退休制度的負債風險；總統馬克宏（Emmanuel Macron）2017年當選以來，也多次嘗試推動退休制度改革以避免年金破產。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）10日發表政府退休制度改革計畫綱要，主要包括：全民法定退休年齡從現今的62歲延後至64歲；為領取完整退休金而將繳納分攤額增加至43年份的時程提前；終止國營企業與公務人員的退休「特殊制」。

法國多數民眾不滿馬克宏政府的退休年金制度改革，8大工會今天大串連與罷工，並在各城市示威遊行。內政部指出今天全法國共有112萬人上街；工會則表示有逾200萬人參與。

巴黎參與者無懼接近0度的低溫，將共和廣場擠得水泄不通、寸步難行。原訂下午2時出發的遊行隊伍因人數眾多，在原地停滯一個半小時才在民眾歡呼聲中開始緩慢前進。工會表示巴黎參與人數為40萬人；巴黎警局的數字則為8萬人。

法國總工會（CGT）郵政通信產業（Fapt）法蘭西島地區秘書貝爾（Sylvie Bayle）向中央社強調，改革並不合理，「還有其他的開源方式。我們需要另一種改革，如向企業徵稅、增收資本獲益稅、銀行利息與上市股票等稅」。

法國「特殊制」（régimes spéciaux）具有悠久歷史，貝爾認為特殊制存在有其意義：「某些行業可以提早退休，因為辛勞程度（pénibilité）不同，政府卻要取消，使情況越來越艱困。」

▲▼法國民眾大罷工反年金改革。（圖／路透）

▲8大工會19日大串連與罷工，並在各城市示威遊行。（圖／路透）

醫護人員-統一工會聯盟（SNICS-FSU）秘書長蓋瑞齊（Saphia Guereschi）向記者表示，「改革非常不公平，會讓民眾越加貧困，衝擊整個社會」。

她說，退休制度要考慮社會如何分配，「要做經濟決策，我們譴責改革的原因是因為它只針對並要求受薪階層，令人無法接受，我們都看得一清二楚，總統利用退改來進行政治目的，忽略人民聲音」。

蓋瑞齊也認為不該終結特殊制，因為每個工作的勞動情形、工作條件都不同。她說，護理人員因身心壓力繁重，平均壽命比一般法國人少了7歲，因此統一退休年齡很不公平。

在廣告業擔任會計的伊拉納（Michel Illana）同樣不反對改革本身，但也希望以其他方式例如減去雇主的稅收豁免項目、增收富人與上市公司的所得稅、創造就業、增加投資證交稅來改革，他甚至可接受勞工增加分攤稅率比例，前提是雇主需要同樣付出，而非只有勞工。

法國媒體稱今天為「黑色星期四」或「混亂週四」，大眾交通因罷工而減班、停擺。巴黎地鐵大受影響，除了2條自動化路線運行無虞外，其餘僅尖峰時間有少數班次，部分地鐵線與地鐵站整天關閉。

巴黎民眾今天都須提早一到兩小時出門，不少人在地鐵口望著拉下的鐵門興嘆。此外，全國鐵路也受衝擊，奧利（Orly）機場2成航班被迫取消。

受訪的一般民眾皆向中央社表示，罷工確實帶來不便，但仍支持罷工權，且認為此次罷工「合理」，因此會盡力忍耐，也希望紛爭早日落幕。

▲▼法國民眾大罷工反年金改革。（圖／路透）

▲遊行中途及傍晚抵達民族廣場時數次發生警民衝突。（圖／路透）

會計師克里斯多夫（Christophe）告訴記者，「今早出門蒙巴納斯地鐵已關閉，我只好搭公車，是沒遇到什麼問題；不過回家看來會很麻煩，因為周邊地鐵都關了，我可能要走回家了，希望路上能遇到有行駛的地鐵」。

對於罷工權，他表示當然支持，「政府要我們多工作兩年，我反對，我希望能在身體還健康時退休。即使帶來不便，我也支持罷工，因這關乎我們的未來」。

高中生嘉布瑞爾（Gabriel）則表示，今天沒有地鐵，「無法移動，很麻煩，我必須騎自行車，結果停車站全滿，找車位找好久」。而他同樣也支持罷工，「這很重要，能表達意見，罷工權是法國特色，一定要保留下來」，並盼這次罷工能讓政策有所改變。

巴黎示威大致氣氛和平，跨產業參與者理性高呼訴求，然而在遊行中途及傍晚抵達民族廣場時數次發生警民衝突。巴黎警局表示，活動逮捕近40人。

在西班牙訪問的馬克宏今晚承諾，政府將堅決並負責任地推動退制改革，「同時帶著尊重與對話精神」。

法媒報導，8大工會晚間會議後同意，將於1月31日再度上街，繼續抗議政府退制改革。

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