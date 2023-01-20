　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

▲▼美國「蛋荒」造成蛋價飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國目前一打的蛋價直逼8美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國受禽流感疫情影響，供不應求的雞蛋價格持續狂飆，目前部分城市的蛋價已上漲至8美元左右（約新台幣240元）一打，不過鄰國墨西哥的雞蛋價格卻依舊便宜，一盒30顆的雞蛋只要3.4美元（約新台幣103元），讓不少人不顧聯邦法律禁止攜帶生雞蛋或家禽越境的規定，嘗試「帶蛋過境」。

據《紐約郵報》報導，美國農業部經濟研究局數據顯示，由於當地正面臨有史以來最嚴重的禽流感疫情，當局去年宰殺了超過4300萬隻蛋雞，導致國內產蛋量下降約5%，供不應求的雞蛋如今已成為「天價奢侈品」，與鄰國墨西哥形成強烈對比。為了買到價格低廉的蛋，不少人鋌而走險到墨西哥將生蛋帶入美國境內。

▲▼美國「蛋荒」造成蛋價飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國爆發史上最嚴重禽流感，數萬隻蛋雞被撲殺，導致國內雞蛋供不應求、蛋價標準，下同。（圖／達志影像／美聯社）

美國海關及邊境保護局（CBP）證實，當局去年10月1日到12月31日在邊境查獲的雞蛋增加了108%，而查出未申報雞蛋的案例「在過去一周更有上漲趨勢」。CBP發言人邁爾（Roger Maier）指出，「在這種情況下，我們會沒收這些雞蛋，而走私雞蛋的個人則會被處以300美元（約新台幣9115元）的民事罰款。」

邁爾強調，多次走私雞蛋的慣犯或從事非法商業運輸的業者最高可被罰款1萬美元（約新台幣30萬元）。CBP透露，他們也曾遇過民眾在邊境買蛋後，不清楚自己攜帶的是違禁品，不過CBP農業監管專家佩恩（Charles Payne）表示，「無論如何，這些蛋本質上就是違禁品，我們是不會允許它通過國門的。」

▲▼美國「蛋荒」造成蛋價飆漲。（圖／達志影像／美聯社）

為提防境外疫情輸入，美國不允許民眾攜帶未煮熟的蛋肉越境，因此佩恩提醒民衆不要私自帶蛋入境，且應如實向海關申報。他指出，「如果你事先告訴CBP你從墨西哥帶了雞蛋回來，那我們只會將雞蛋沒收與銷毀，你不會因此而被罰款，但如果你沒有申報，還試圖走私，那就會受到相應懲罰」。

CBP建議任何計劃前往墨西哥購物的人，回國前先查閱他們的違禁品清單。至于繳獲的雞蛋，佩恩說它們將被焚燒。

ET快訊
小妹妹罹罕病「全身癱瘓」　剩眼球能動
砸7萬2「買2本2000元刮刮樂」實測！　「這序號」每次買都
極樂網站被抄了！女模、學生妹任選　海削千萬
快訊／國1休旅車翻覆！　「3受困1送醫」搶救畫面曝
快訊／10:56規模4.3地震！　最大震度4級
脫光煮年菜！　美魔女裸體穿圍裙「雙球掉出來」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

小孩大鬧機場！踩上行李輸送帶　媽勸不聽「廣播說要報警」秒安靜

法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」　創疫情以來高峰

年終就該這樣花！　千萬富翁教你「4大理財妙招」存到一桶金

南韓30日解除「室內口罩令」！　僅這4場所例外

《財閥家》重現韓國經濟發展史！他死前執意發展半導體　為三星奠基礎

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車　澤倫斯基要坦克無果

首爾最大貧民窟「九龍村」大火！死傷不明　500人急避難

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

小孩大鬧機場！踩上行李輸送帶　媽勸不聽「廣播說要報警」秒安靜

法國民眾大罷工「反年金改革」　逾百萬人上街抗議

WHO：中國通報新冠肺炎住院數「暴增70％」　創疫情以來高峰

年終就該這樣花！　千萬富翁教你「4大理財妙招」存到一桶金

南韓30日解除「室內口罩令」！　僅這4場所例外

《財閥家》重現韓國經濟發展史！他死前執意發展半導體　為三星奠基礎

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車　澤倫斯基要坦克無果

首爾最大貧民窟「九龍村」大火！死傷不明　500人急避難

迪化街驚見「正妹上空走光買年貨」！車頭燈掉出畫面被拍　路人全看傻

快訊／國3南下和美段1大1小車追撞　車流回堵2公里

綠衫軍決勝期大復活　坦圖34分19籃板擊退勇士

年後明確表態選總統？侯友宜不願回應　「永遠為國為民做事」

陸男遭遇「世紀大塞車」...22小時僅前進2公里！官方啟動緊急措施

台北酒店年前大臨檢！窄裙薄紗妹露美腿　細肩帶小可愛成標配

小年夜地牛翻身「花蓮4.3地震」　氣象局：正常能量釋放

春節道路維護不打烊　即日起至2月5日新北市全市禁挖

蔡英文發文致謝蘇貞昌　臉書照片背後有意義

月薪32K！妹子剛工作「要給7個紅包」慘了　網一致勸：不用給

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

特斯拉再出招！　改款Model 3外型曝光

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

片場誤殺攝影指導　亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

普丁心腹：俄國戰敗可能引發核戰

進口俄原油　這國秘密救了烏克蘭

84公斤壯男被「巨魚」拖入海中　瞬間消失

日媒：日本傾向4月1日起調降COVID-19分類等級

妹子騎車伸腳急煞　慘摔公車輪下輾斃

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

Fed官員放鷹、市場憂衰退　美股收低252點

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

更多熱門

相關新聞

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車

美再援烏758億軍備！首提供近百史崔克裝甲車

美國五角大廈19日宣布將再為烏克蘭提供價值高達25億美元（約新台幣758億元）的新裝備，其中包括了此前從未供烏使用的史崔克裝甲車（Stryker），成為美國援烏至今的第2大軍援計畫。

美股開盤道瓊下跌200點　擔心聯準會將過度緊縮

美股開盤道瓊下跌200點　擔心聯準會將過度緊縮

美國經濟現疲態　尚未擴及全國

美國經濟現疲態　尚未擴及全國

馬斯克拍賣推特總部物件　鳥形雕塑逾300萬成交

馬斯克拍賣推特總部物件　鳥形雕塑逾300萬成交

高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

關鍵字：

美國北美要聞雞蛋走私墨西哥

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

最美禮生真的脫光了！

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面