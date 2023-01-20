美鬧蛋荒價格狂飆！「1顆雞蛋賣20元」超奢侈　邊境走私量激增108%

▲美國目前一打的蛋價直逼8美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國受禽流感疫情影響，供不應求的雞蛋價格持續狂飆，目前部分城市的蛋價已上漲至8美元左右（約新台幣240元）一打，不過鄰國墨西哥的雞蛋價格卻依舊便宜，一盒30顆的雞蛋只要3.4美元（約新台幣103元），讓不少人不顧聯邦法律禁止攜帶生雞蛋或家禽越境的規定，嘗試「帶蛋過境」。

據《紐約郵報》報導，美國農業部經濟研究局數據顯示，由於當地正面臨有史以來最嚴重的禽流感疫情，當局去年宰殺了超過4300萬隻蛋雞，導致國內產蛋量下降約5%，供不應求的雞蛋如今已成為「天價奢侈品」，與鄰國墨西哥形成強烈對比。為了買到價格低廉的蛋，不少人鋌而走險到墨西哥將生蛋帶入美國境內。

▲美國爆發史上最嚴重禽流感，數萬隻蛋雞被撲殺，導致國內雞蛋供不應求、蛋價標準，下同。（圖／達志影像／美聯社）

美國海關及邊境保護局（CBP）證實，當局去年10月1日到12月31日在邊境查獲的雞蛋增加了108%，而查出未申報雞蛋的案例「在過去一周更有上漲趨勢」。CBP發言人邁爾（Roger Maier）指出，「在這種情況下，我們會沒收這些雞蛋，而走私雞蛋的個人則會被處以300美元（約新台幣9115元）的民事罰款。」

邁爾強調，多次走私雞蛋的慣犯或從事非法商業運輸的業者最高可被罰款1萬美元（約新台幣30萬元）。CBP透露，他們也曾遇過民眾在邊境買蛋後，不清楚自己攜帶的是違禁品，不過CBP農業監管專家佩恩（Charles Payne）表示，「無論如何，這些蛋本質上就是違禁品，我們是不會允許它通過國門的。」

為提防境外疫情輸入，美國不允許民眾攜帶未煮熟的蛋肉越境，因此佩恩提醒民衆不要私自帶蛋入境，且應如實向海關申報。他指出，「如果你事先告訴CBP你從墨西哥帶了雞蛋回來，那我們只會將雞蛋沒收與銷毀，你不會因此而被罰款，但如果你沒有申報，還試圖走私，那就會受到相應懲罰」。

CBP建議任何計劃前往墨西哥購物的人，回國前先查閱他們的違禁品清單。至于繳獲的雞蛋，佩恩說它們將被焚燒。