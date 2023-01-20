首爾最大貧民窟「九龍村」大火！死傷不明　500人急避難

▲九龍村火勢驚人，至少造成40多戶人家房屋被燒光。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾市唯一的貧民窟九龍村20日發生大火，消防人員接獲通報後，隨即派員前往現場鎮壓火勢。受到此次火警影響，共有500多人緊急撤離，所幸根據初步調查，並未有人員傷亡。當地政府暫時安排災民前往附近旅館避難。截至當地時間上午9時49分火勢仍未被撲滅，恐將有更多房屋受波及。

根據韓媒報導，消防當局20日上午6時27分接獲通報稱，位於江南區的貧民區「九龍村」傳出火勢，目前暫時無法判斷起火原因，但是初步認定起火點是位於九龍村第4區域，並逐漸蔓延至第5區域。警消隨即撤離當地500多名住戶，目前暫時沒有人員傷亡。

▲警方緊急協助居民避難。（圖／路透）



受到這次火警影響，有至少40間房屋被燒光，而截至消防當局上午8時30分的最新統計，燃燒面積已經超過1730平方公尺。消防人員接獲通報後，原本在6時39分發布火災對應第1階段，然而因為火勢持續擴大，在7時26分重新上調為第2階段，並投入更多人力。

此次火災一共出動170名消防隊員、120名警察等共290名警消，同時也派出58台消防滅火設備。