　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WhatsApp涉違反歐盟個資法規　Meta再遭罰1.8億

▲WhatsApp出現資訊外洩問題。（圖／取自cybernews）

▲美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp。（圖／取自cybernews）

文／中央社都柏林19日綜合外電報導

美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp今天遭到愛爾蘭的資料保護委員會處以550萬歐元（約新台幣1.8億元）罰款，理由是違反歐洲聯盟（EU）的個人資料保護法規。

路透社報導，愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）還要求WhatsApp重新檢討它利用個資來改善服務的方式。由於Meta的歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林，因此DPC是它在歐盟的隱私保護事務首要監管機關。

法新社報導，DPC本月稍早才以相同違規理由，對Meta旗下另2個知名社群平台臉書（Facebook）與Instagram處以3億9000萬歐元（約新台幣128億元）罰款，並要求Meta必須重新檢視它利用個資進行精準廣告投放的法律基礎。

WhatsApp的一名發言人表示，他們有意對這起裁決提出上訴，並強烈相信自身服務運作方式在技術上和法律上皆符合規定。

DPC則在聲明中說，它發現Meta的行為「在透明度上違反應盡義務」，且在「為了改善服務及安全目的而對個資進行處理上」，依賴不正確的法律基礎。

DPC要求Meta在6個月內改善個資處理業務，以符合法規。

DPC至今累計已對Meta開罰13億歐元（約新台幣426億元），另有10件對這個集團旗下服務的調查尚在進行中。

 
ET快訊
一圖看「春節三變天」！除夕初一回暖　初二寒流襲越晚越冷5℃
片場誤殺攝影指導　好萊塢男星亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WhatsApp涉違反歐盟個資法規　Meta再遭罰1.8億

不堪虧損　日本101年歷史「週刊朝日」將停刊

Fed官員放鷹、市場憂衰退！美股收低252點　台積電ADR跌1.20%

「英國奧斯卡」入圍名單　西線無戰事14項提名最風光

片場誤殺攝影指導　好萊塢男星亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

民主剛果翻船事故　145人恐已罹難

如果俄羅斯在烏克蘭戰敗「將引爆核戰爭」　普丁心腹警告北約

日媒：日本傾向4月1日起調降「COVID-19等級」　與季節性流感同級

用俄羅斯的原油「偷偷援助基輔」　這國被讚是烏克蘭的秘密救星

劉鶴：疫情後「中國回來了」　準備好加強與世界合作

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

WhatsApp涉違反歐盟個資法規　Meta再遭罰1.8億

不堪虧損　日本101年歷史「週刊朝日」將停刊

Fed官員放鷹、市場憂衰退！美股收低252點　台積電ADR跌1.20%

「英國奧斯卡」入圍名單　西線無戰事14項提名最風光

片場誤殺攝影指導　好萊塢男星亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

民主剛果翻船事故　145人恐已罹難

如果俄羅斯在烏克蘭戰敗「將引爆核戰爭」　普丁心腹警告北約

日媒：日本傾向4月1日起調降「COVID-19等級」　與季節性流感同級

用俄羅斯的原油「偷偷援助基輔」　這國被讚是烏克蘭的秘密救星

劉鶴：疫情後「中國回來了」　準備好加強與世界合作

最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

過年老屋翻新迎好運！把握「5重點」財神降臨你家

新年新目標！極簡YouTuber分享「5個理財心法」　實現提早退休

4類物品快丟掉！大掃除5禁忌曝：兩方位忌紅色、冰箱要填滿　

圓明園珍貴兔首亮相！　80多件「小兔子」百年古董搶先曝光

甲骨文預測 2023 雲端運算趨勢　一體適用型雲端已不合時宜

WhatsApp涉違反歐盟個資法規　Meta再遭罰1.8億

台灣人大鬧日本列車「指定席當自由席」　同鄉羞愧：熟悉的家鄉味

2023年面板產業由谷底復甦　研調：預期面板驅動IC需求將逐季回溫

不堪虧損　日本101年歷史「週刊朝日」將停刊

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

進口俄原油　這國秘密救了烏克蘭

普丁心腹：俄國戰敗可能引發核戰

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

日媒：日本傾向4月1日起調降COVID-19分類等級

84公斤壯男被「巨魚」拖入海中　瞬間消失

妹子騎車伸腳急煞　慘摔公車輪下輾斃

片場誤殺攝影指導　亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

高中妹遭壓頭「強逼吞吐」　他還拍片炫耀

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

劉鶴：疫情後中國回來了　準備好加強與世界合作

女不離棄照護病夫　結果一康復就外遇

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

最美禮生真的脫光了！

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面