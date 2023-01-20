如果俄羅斯在烏克蘭戰敗「將引爆核戰爭」　普丁心腹警告北約

▲俄羅斯去年10月進行入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

俄國總統普丁（Vladimir Putin）的親密盟友、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）向北約放話說，如果俄羅斯在烏克蘭的軍事行動失敗，可能將引發核戰爭。路透社指出，雖然梅德韋傑夫態度強硬，但他的發言同時也暗示，就連普丁最核心的心腹也公開對俄國是否能取得勝利表示懷疑。

根據路透社報導，現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的梅德韋傑夫19日透過社群媒體表示，「核大國在常規戰爭中失敗，可能會引起核戰爭」。他還說，像俄國這樣的核武大國「從未在決定國運的衝突中敗陣過」。

北約組織和其他國防領袖20日將於德國拉姆施泰因空軍基地舉行會議，討論西方陣營未來戰略，以及如何進一步支持烏克蘭擊敗俄羅斯。對此，梅德韋傑夫選在會議召開前夕強硬表態稱，西方國家應該考慮更多政策風險。

普丁先前就已經將對烏「特別軍事行動」描述成俄羅斯面對西方陣營的「生死存亡之戰」，並宣稱俄國將動用一切可能手段保護自己和人民。

美國和西方盟友則譴責俄羅斯的侵略行為，烏克蘭更誓言要戰鬥至最後一兵一卒，但美國則否認想摧毀俄國的說法；美國總統拜登（Joe Biden）表示，北約與俄國之間的衝突可能引發第三次世界大戰。

俄羅斯和美國是目前為止世界上最大的兩大有核國家，兩國總計擁有世界上約90％的核彈頭，雙方博弈受關注。當被問到梅德韋傑夫的最新發言是是否代表俄羅斯有意將危機繼續升高時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認說，梅德韋傑夫的發言符合俄羅斯的核武原則，亦即「當國家存亡受到威脅時，俄羅斯可以在受到常規武器攻擊後使用核武反擊。」

▼梅德維傑夫（右）是普丁重要親信，路透社認為他的最新發言顯示普丁身邊心腹也出現信心動搖。（圖／美聯社）

