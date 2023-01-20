「台版九號房」管理者爽賺4千萬收押　被害女肉片外流整形避風頭

▲刑事局偵辦成人群組恐嚇取財案，意外逮捕台版九號房創意私房論壇管理者許男。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

素有「台版九號房」之稱、專賣素人肉片的「創意私房」與「觸感論壇」兩大網站近5年崛起，並在華人情色圈中頗受關注，肇因兩論壇管理者「老馬」不滿意兩岸三地近年來雖陸續推出以工作室拍攝成人影片的商業模式，認為這些影片拍攝方式太制式，劇情如出一轍，多年前經過構思號召同好「拍攝日常生活的真實情節」，以女方自願入鏡拍攝、有償拍攝或者違法偷拍方式產製大量成人影片，未料這輛「成人影創列車」卻逐漸轉為偷拍、威脅利誘拍攝、報復前女友、約砲卻成為A片女主角等違法影片匯聚的龍頭網站。

兩大論壇標榜「真實素人入鏡」為最大賣點，其中「創意私房」早在2012年成立，採取私密會員制，會員每年需繳交年費1800元人民幣（換算新台幣約8千元），會員間階級嚴密，高等級的VIP會員則可瀏覽名人、知名網紅、小模遭側錄的偷拍影片，其中最令廣大婦女畏懼的便是「破解揭露網紅」分類。

刑事局電偵大隊解釋，「創意私房」有別其他情色論壇，早期情色網站只分享網友購買的成人色情影片，或者歐美日合法拍攝的影視作品，但該論壇以優厚的下載分潤計畫，吸引台灣眾多男性網友加入蒐集分享偷派性愛影片的行列。

尤有甚者「破解揭露網紅」群處中，網友上傳的性愛偷拍影片，都會附上該名網紅、小模、甚至是上班族正妹、大學學生妹的全名、臉書IG等社群平台帳號，證明女主角是當事人，不少會員在窺淫慾作祟，大幅增加購買欲望。

甚至小模女被害人影片被上傳販售後，因個資全都露，導致私人社群平台頻頻遭男網友發訊約砲騷擾，被害人才驚覺遭到前男友偷拍床第性愛影片販售，羞憤報警求助；甚至南部有一名女大生經姊妹淘告知遭偷拍影片外流後，無奈存錢整形避風頭，甚至淪落要定期就醫進行心理諮商的慘痛案例。

▲創意私房惡名昭彰，老司機上傳女網紅性愛影片還會附上FB、IG等被害人個資，導致當事人不勝其擾。（圖／翻攝創意私房）

刑事局電偵大隊2022年11月破獲該論壇版主許男涉嫌恐嚇取財案件；夜路走多終遇鬼，警方調查，許男兄弟檔不滿足創意私房的獲利，另外透過手機加密軟體TELEGRAM創立「渣男頻道」群組，透過加密通訊方式分享違法肉片，規避警方查緝，結果自己身材火辣的正妹女友也遭該群組男網友多次約砲到摩鐵開房，許男不甘戴綠帽，憤而偽裝成黑幫分子找男網友追討遮羞費，因此遭警方逮捕。

至於創意私房憑藉上述商業模式獲利有多驚人？根據警方統計及該論壇資深會員透露，許男近年擔任該論壇管理者，光是與會員影片分潤獲利就達4千萬元以上；但因網站主機登記在香港，檢警後續要如何封阻該網站避免相關被害人影像外流，則有待後續觀察。