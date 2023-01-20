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新年新衣買對了嗎？　用風水、命格挑顏色「5重點」帶你發財

記者崔子柔／綜合報導

新年到來，不少人對於風水方面其實相當講究，會在年前除舊佈新，有超過25萬人訂閱的YouTube頻道「大佬你好啊」則分享，在穿衣方面也要注意影響風水。

一、穿衣服注意五行對應顏色

以十二生肖為例，每個生肖都有自己的五行屬性，從五行相生相剋的角度來說，自己能克得住的就為財，金對應白色、木為綠色，水是黑色、灰色等，火是紅色、紫色，土則為黃色。

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二、衣服圖案宜簡潔祥和

圖案最好有吉祥寓意，若選擇過於張揚或寓意不吉的圖片，不僅不會增加個人氣場，還會使自身受到煞氣的傷害。

洗衣機,洗衣服（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲衣服若未妥善清洗，也會進而影響運勢。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

三、穿衣宜乾淨整潔

首先要注意整潔衛生，這是獲取良好氣場的前提和基礎，福、財等祥瑞之氣也愛乾淨，如果是髒亂、汙穢、油膩，甚至是帶有異味的衣服，都會使財氣遠離。

四、穿衣的顏色風水講究

如果是生於新曆3/6至8/8間的人，是春、夏之命，屬於炎熱之命，適宜選用例如白、金、銀、黑、灰、藍等冷色的衣服，來涼透自己的命格，增加健康運。

若是生於新曆8/9至3/5間的人，則是秋、冬之命，屬於寒冷之命，適宜用青、綠、紅、橙、紫等暖色的衣服，來暖活自己的命格。

▲衣服,毛衣,法蘭絨襯衫,襯衫,穿搭。（圖／pexels）

▲▼命格不同的人分別適合冷、暖色系。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

五、穿破洞的衣服

不論是損壞破洞或是衣服本身的造型，只要有破洞都會影響運勢，在風水學中，衣服破洞不藏風、不聚氣，產生破敗相，導致賺錢不易花錢快。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，民間信仰僅供參考，切勿過度迷信。

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