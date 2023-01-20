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發現女友整形！男友暴怒甩了她「第一次約會怎沒說？」　網全罵翻

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲ 女子和小1歲的男友交往僅4個月。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名年輕女子發文訴苦，因為她的男友發現她曾接受整形手術後突然暴怒，認為她應該在第一次約會時就坦承自己動過刀，還堅持沒有「真正的男人」想和「不天然」的人交往，最後把她給甩了，引來眾多網友怒轟她的前男友。

根據《每日郵報》，一名26歲女子在Reddit上分享，她和25歲男友麥克斯（Max）交往短短4個月就告吹，因為對方得知她曾經整形後氣得當場離開，還聲稱需要「重新考慮」這段關係，因此發文詢問網友，交往前沒有告知自己曾經整形是否真的很過份。

女子說明，她22歲時就動過鼻子整形手術，因為小時候鼻子多次骨折，23歲時做了隆胸手術，增加2個罩杯，因為她從小到大為此困擾許久，「解決這些問題真的讓我如釋重負。」

被麥克斯發現時他們正一起滑社群網站，女子看到一張朋友穿比基尼的照片，便開口說道「她很明顯有隆胸」，這時麥克斯卻罵了一聲「噁心」，還說大多數男人對曾經隆胸或其他地方動過刀的女性都很反感，比起「2顆氣球」更喜歡天然的胸部。

女子當場反問，「所以你對我沒興趣囉？」麥克斯追問之下她便說出自己曾經整形，麥克斯起初還不願相信，直到看到舊照後突然就安靜下來，然後直接離開。後來女子收到麥克斯傳來的訊息，認為她應該在第一次約會就說出來，還聲稱「需要重新考慮」。

▲▼夫妻,吵架,離婚。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲ 麥克斯認為，女子應該在第一次約會就說出自己曾經整形。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網友對此紛紛留言批評麥克斯太膚淺，建議女子甩了他，「妳很幸運，才交往4個月就看到他這一面，妳本來有可能在發現他對女性如此膚淺之前跟他結婚」、「要求第一次見面就說出來真的太荒謬了，妳有隱私權，他更了解妳之前也不能批判妳的決定」、「就算是為了變美，妳也沒有必要透露任何醫療資訊。如果他愛妳，就不會介意妳為了自己而整形」。

這則貼文累積上千則憤怒的留言，後來女子更新進度說明，麥克斯的態度突然180度大轉彎，發訊息要求和她見面，但她看過網友留言後意識到，麥克斯並不是她想要的伴侶，沒想到麥克斯後來又傳訊息給她，「很高興妳在我陷得更深之前說出來」，「沒有一個真正的男人會尊重一個不尊重自己身體的人」，最後把她給甩了。

雖然戀情告吹，但女子也表示，她對自己「天然和不天然的部分」都很滿意，不過未來會找個對整形沒有意見的男友。

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