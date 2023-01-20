小孩大鬧機場！踩上行李輸送帶　媽勸不聽「廣播說要報警」秒安靜

記者張寧倢／編譯

家中小孩不聽話，許多台灣父母常常以「叫警察來抓你」作為要脅，沒想到，這招到了澳洲也管用。日前網路上一段影片就拍到，一名小男孩在墨爾本機場行李輸送帶上鬧事，不只跳上跳下，還把其他旅客的行李扔在地上，媽媽勸阻無效，但一聽到機場廣播說「要報警」，男孩立刻乖乖走下來。

▲澳洲墨爾本機場有調皮小孩跑上行李輸送帶玩耍，母親數次勸阻無效，但聽到機場廣播說要「報警」，孩子立刻停止大鬧。（圖／翻攝自TikTok／@tucker.stewartt，下同）

根據「news.com.au」報導，這段最初從TikTok流傳的影片顯示，一群在機場等待行李的旅客，目睹小男孩在行李輸送帶上狂奔，全部看傻眼。旁邊一名據信是男童母親的女子朝他大喊，「下來，立刻下來！」男童先是回答「不要」，隨後繼續在旋轉輸送帶上跳來跳去，即使媽媽警告「再不下來我要上去抓你」，但他的脫序行為越演越烈。

最終一名機場工作人員用廣播系統發出警告，要求父母管好孩子，否則他們就會「報警」。廣播大聲放送著，「各位好，請家長控制一下在行李輸送帶上奔跑的孩子，我們將有保全和警察來找你談話，請讓您的小孩離開輸送帶，謝謝。」男孩聽見廣播內容後，動作迅速地立刻跳了下來。

許多網友都稱讚機場工作人員的「機智」舉動，「唸廣播的女士肯定也是個媽媽，她知道她該做什麼。一提到警察，那孩子就跑了」。另一人表示，「小兄弟聽到警察要來找你聊聊，就嚇到『挫屎』了」。還有人同情地說，「當父母最困難的是，每個人都希望你能控制小孩，但不能使用你父母那一輩人用過的方式」。