《財閥家》重現韓國經濟發展史！他死前執意發展半導體　為三星奠基礎

▲韓劇《財閥家的小兒子》劇情內容令觀眾立刻聯想到三星集團。（圖／friDay提供）

記者羅翊宬／編譯

2022年底最火熱的韓劇《財閥家的小兒子》，內容描述南韓順洋集團小兒子成長復仇的故事，雖然為網路小說改編翻拍，不過內容明顯就是以三星集團為基礎，引發眾多讀者共鳴。故事之初曾提到，由李星民飾演的會長陳養喆不惜一切代價也要發展半導體，他稱半導體為未來重要產業與生計，恰巧與三星發展半導體的故事不謀而合。

根據韓媒《東亞日報》，南韓三星集團創始人、首任會長李秉喆（號湖巖）在死前最後幾年便孤注一擲發展半導體產業，即便當時面臨全球經濟不景氣、員工反對，他也不惜一切於1983年3月發表東京宣言，1984年完成第一條半導體（64K DRAM）量產生產線、1985年完成第二條（256K DRAM）生產線工廠，開始量產半導體記憶體。

其實當時的三星面臨嚴酷的競爭環境，當1984年8月三星64K DRAM產品出庫後，旋即面臨美國半導體製造商美光科技上市256K DRAM，導致64K DRAM價格大幅下跌，以此箝制三星在半導體產業的發展，當三星1986年正式量產256K DRAM時也面臨同樣狀況。

加上1985年全球經濟不景氣，導致半導體產業赤字增加，當時業界流傳「三星集團因半導體產業而變得更加危險」，就連內部員工們都後悔第二條半導體生產線太快建立，然而人在日本東京的李秉喆仍於1987年2月指示建設第3條生產線，他認為南韓正面臨大好機會，不過員工不惜冒著生命危險說謊也要極力阻止他加蓋生產線。

▲三星電子總部展示的半導體晶圓。（圖／達志影像）

然而1987年8月半導體第3條產線完工後不久，李秉喆便於同年11月逝世，享年77歲。1987年底，全球半導體產業景氣逐漸好轉，記憶半導體價格暴漲，當時美國與日本半導體業因連年經濟不景氣而放緩投資腳步，甚至英特爾還放棄記憶半導體投資，在供需嚴重失衡下，三星接到大量DRAM訂單，就算開3條產線仍無法及時消化，1988年集團由虧轉盈。

報導指出，雖然當時外界幾乎認為李秉喆是憑藉「靈感」、「運氣」，投資半導體的這項決定才能成功，不過事實上李秉喆早就清楚洞悉國際局勢，且閱讀的相關資料量疊起來等於一個成人的身高。

當時正值美蘇冷戰之際，然而日本東芝卻向蘇聯輸出產品，幫助蘇聯提升潛艇、航母性能，這讓美國美光科技大為光火，向美國國際貿易委員會（ITC）針對日本7間半導體業者提告，美國政府開始針對日本實施經濟制裁，1986年7月31日簽署美日半導體協定，日本被迫調漲半導體出廠價格、減少對美出口物量，對於南韓的三星來說等於是開了一個可趁之機。