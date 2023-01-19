用俄羅斯的原油「偷偷援助基輔」　這國被讚是烏克蘭的秘密救星

▲烏克蘭士兵乘坐悍馬車在戰區行動。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

去年2月份俄烏戰爭爆發後，不少西方國家紛紛提供烏克蘭武器援助，其中長期被認為親莫斯科的保加利亞，也在戰爭初期秘密向烏克蘭提供大量柴油和彈藥，幫助烏軍挺過第一波衝突，被西方媒體譽為是「秘密拯救烏克蘭的國家」。

根據德國媒體《世界報》（Die Welt）報導，保加利亞向來被認為立場親俄羅斯，同時也是最貧窮的歐盟成員國之一；在戰爭爆發初期，保加利亞政壇許多人公開支持克里姆林宮，因此時任總理的佩特科夫（Kiril Petkov）不得不利用政治技巧，秘密向烏克蘭提供大批物資。

報導指出，儘管保加利亞擁有大量烏克蘭急需的蘇聯口徑武器和彈藥，但是有高達70％的保加利亞人反對向烏克蘭輸送武器，理由是不希望被捲入衝突，因此保加利亞政府只能拒絕軍援烏克蘭的請求。

2022年4月中旬，烏克蘭成功擊俄軍對基輔的第一次進攻，但也嚴重缺乏物資，而來自西方國家的物資此時仍尚未送達，特別是烏軍此刻非常需要補充蘇聯口徑的彈藥，只能指望其他前蘇聯國家。

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）回憶說，他們知道保加利亞擁有大量蘇聯口徑彈藥，因此派他訪問保國首都索非亞，設法取得必要物資，當時佩特科夫向他承諾說，雖然國內政治形勢「不太容易」，但他會「竭盡所能」。

佩特科夫表示，索非亞雖然不能直接向烏克蘭供應武器彈藥，但他可以透過掮客將軍火賣給烏克蘭境內或是北約國家的其他軍火商，然後再轉交給烏軍，等於間接幫助烏克蘭取得武器彈藥。

另一方面，更加保密的另一項協議則圍繞著柴油出口，保加利亞同樣透過國際仲介機構向烏克蘭出售軍隊所需的燃料，但此事更加敏感，因為這些從保加利亞運往烏克蘭的柴油，實際上是進口俄羅斯產原油所提煉的，產自黑海畔布爾加斯一間由俄羅斯盧克石油公司所運營的煉油廠。

報導指出，戰爭爆發的前三個月關鍵期，烏克蘭軍隊有30％的蘇聯口徑彈藥和40％的柴油是由保加利亞提供。《世界報》因此將保加利亞稱為「秘密拯救烏克蘭的國家」。

然而，佩特科夫政府也招致來自莫斯科的報復，包括對保加利亞施以網路攻擊和情報戰，以及關閉天然氣供應等，所幸佩特科夫設法找來兩艘美國籍液化石油氣船，解決迫在眉睫的能源危機。

佩特科夫政府於2022年6月份因不信任案垮台，然而到了12月份，保加利亞議會正式通過允許向烏克蘭提供武器援助。另外，自2023年年初起，盧克石油煉油廠也被保加利亞收歸國有，並尋求從其他國家進口原油，擺脫對俄羅斯的能源依賴。