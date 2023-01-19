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劉鶴：疫情後「中國回來了」　準備好加強與世界合作

▲▼美國財政部長葉倫（Janet Yellen，右）與中國副總理劉鶴面談。（圖／路透社）

▲中國副總理劉鶴與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）面談後表示，「中國回來了」。（圖／路透社） 

文／中央社

中國國務院副總理劉鶴18日與美國財政部長葉倫在瑞士舉行會談後受訪說，他希望這次瑞士行讓全球市場看到，中國在經歷了疫情之後「又回來了」，且「已經準備好了」，會加強與世界的合作。

劉鶴與葉倫（Janet Yellen）會談後接受鳳凰衛視專訪說，這次會談對雙方來說都是非常寶貴的。雙方會談近3個小時。由於美方馬上要上飛機，所以不得不停止。如果有時間的話，雙方可能會談得更久。

劉鶴說，他認為雙方整個談話是「非常專業、非常坦誠、非常深入」的，可以說對中美關係的發展、對目前的現狀，以及下一步雙方如何加強合作，進行了全面的討論。

他提到，雙方會談的根本目的還是落實兩國元首2022年11月在峇厘島達成的共識。同時也討論了雙方的合作，例如在氣候變化領域、金融、能源、糧食安全、減債等各方面，都充分交換了意見，雙方也都表達了各自的核心關切。

劉鶴並對他此行參加達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會表示，今年的WEF是疫情以來參與人數最多的。因為最近3年來全球發生了很多出乎意料的事件。在這種情況下怎麼加強合作，是關注的焦點。而中國代表團與會也「受到了大家的高度關注」。

他說，各界對中國防疫政策的改變高度關注，對中國因應氣候變化、治理方案也都高度關注。中國代表團根據中共20大精神介紹後，感覺「大家對中國的理解在加深」，所以各方面都說「中國又回來了」。

劉鶴表示，從整體情況來看「中國已經準備好了」。希望外國朋友多到中國，中國歡迎更多外商前往投資，也會全面改善營商環境，他對此是抱著樂觀態度的。

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