環球小姐俄國佳麗穿「大紅禮服」　烏克蘭佳麗怒斥：鮮血的顏色

▲2022環球小姐俄羅斯佳麗林尼柯娃（Anna Linnikova）穿了一身大紅禮服，被烏克蘭佳麗痛批是「鮮血的顏色」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

在美國紐奧良（New Orleans）所舉辦的2022環球小姐（Miss Universe 2022）來自烏克蘭的佳麗維多利亞·阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）裝扮成「戰鬥天使」的造型，日前在推特上引發全球網友的討論，儘管最後她錯失后冠，不過更讓她心痛的是家鄉還在戰火之中，但俄羅斯佳麗卻穿著一身大紅禮服，讓她怒斥這是「鮮血的顏色」。

阿帕納申科接受美國網路媒體「野獸日報」（Daily Beast）的訪問時表示，俄羅斯小姐這身「血色」禮服擊中了她的要害。

阿帕納申科說，「我不確定主辦單位是否了解，我面帶微笑與俄羅斯佳麗站在同一個舞台上的感受，對方還穿著一身紅色禮服，鮮血的顏色。」

▲2022環球小姐烏克蘭佳麗維多利亞·阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）。（圖／達志影像／美聯社）



阿帕納申科還說，「參加環球小姐的一些女孩甚至不知道烏克蘭發生戰爭，大多數參與者都非常支持我，但她們很難想像我在砲擊期間如何在停車場過夜。」

烏克蘭佳麗與團隊花了8個月的時間，準備比賽中民族服裝的部分，阿帕納申科化身大天使米迦勒，也就是烏克蘭首都的象徵，她身著飄逸的白金相間連衣裙，身後一對壯觀的16英尺長的翅膀展開，還有一頂小麥小穗冠。

阿帕納申科說，「但當我看到俄羅斯參與者穿著名為『俄羅斯帝國王冠』的服裝時，我想，『多麼荒謬』」

▲阿帕納申科在民族服裝的部分，化身大天使米迦勒。（圖／翻攝自twitter／@MissUniverse）



環球小姐烏克蘭分部的負責人安娜菲利莫諾娃（Anna Filimonova）說，不得不在殘酷的戰爭中就如何參加比賽做出許多重要決定，「我們在比賽前一周才得知俄羅斯小姐參賽的消息，所以我們有兩個選擇：不參加比賽，或者去美國傳遞我們的重要訊息，『我們的天使』」。

阿帕納申科花了三天時間從飽受戰爭蹂躪的國家前往紐奧良，她說「許多參與者到達時都穿著高跟鞋和華麗的連衣裙，而我穿著運動鞋和運動衫，有些人因此批評我，但對我來說，環球小姐不是什麼女王——而只是一個傳達堅強勇敢訊息的女孩，一個充滿力量的性格，一個偉大的信徒。」

比賽的結果，烏克蘭佳麗沒有進入前16強，俄羅斯佳麗也沒有。阿帕納申科說，「直到最後一刻，我都希望俄羅斯小姐會來找我說聲對不起，但她來找我只是為了自拍，我認為這是出於宣傳目的，俄羅斯小姐對戰爭隻字未提，別人告訴我這對她來說很危險」。

環球小姐選美的結果，最後是由美國佳麗加布里埃爾（R'Bonney Gabriel）奪下后冠。