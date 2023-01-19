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17歲嫩妻離家出走　他抓回來斬首遊街示眾！法庭1荒謬理由只判8年

▲伊朗男子斬首17歲嫩妻，提著斷頭遊街。（圖／翻攝自推特）

▲海達利將17歲嫩妻斬首後，竟提著她的斷頭遊街示眾。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

伊朗17歲女子蒙娜（Mona Heidari）因難忍被丈夫海達利（Sajjad Heydari）家暴，出逃到土耳其，不料卻在回國後慘遭丈夫「榮譽殺人」，而且頭顱還被丈夫割下來，提著遊街示眾。伊朗法庭日前公佈此案的判決結果，稱由於海達利已獲得女方家屬原諒，因此僅輕判他8年徒刑，引發國際關注。

綜合BBC等外媒報導，蒙娜是海達利的表妹，她12歲時就在家人的逼迫下嫁給表哥，不料卻遭嚴重家暴，並在14歲時生下一名兒子。不堪被丈夫長期家暴的蒙娜，在四處求助無門下提出離婚，並離家出走到土耳其。然而蒙娜重獲自由的日子並未維持太久，去年2月，她在家人給出「安全保證」後，被父親抓回了伊朗。

蒙娜回到夫家才沒幾天，海達利就夥同兄弟綁住蒙娜的手，並將她斬首棄屍後，再一手持刀，另一手提著蒙娜的頭顱遊街示眾，引發眾怒。路過的民眾拍下這段恐怖畫面時，還可見到海達利毫無悔意地對著鏡頭詭異微笑，絲毫未停歇遊街的步伐，不僅讓人心裡發寒，也讓這起事件迅速在網路社群中引發批評聲浪。

近日，伊朗司法部指出，由於蒙娜的父親推翻了自己此前「沒同意榮譽殺人」的說法，並決定原諒海達利，因此法庭決定遵循伊朗法律，輕判海達利7年半的謀殺罪徒刑，以及8個月的襲擊最監禁；至於蒙娜協助海達利殺人的姊夫則將被判處45個月的徒刑。

宣判結果曝光後，伊朗目前仍在持續進行的「頭巾革命」民憤更加激烈。不少人因此萌生了增加新訴求的想法，要求國家增強保護家庭暴力受害者的手段，並修法提高目前13歲的最低婚齡。

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