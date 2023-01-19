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尹錫悅失言引爆南韓伊朗口水戰！　雙方召見大使互嗆

▲▼尹錫悅15日在阿聯酋視察南韓派駐當地特戰部隊時，表示「伊朗是阿聯酋的敵人」。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅15日在阿聯酋視察南韓派駐當地特戰部隊時，表示「伊朗是阿聯酋的敵人」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於當地時間15日在阿拉伯聯合大公國視察南韓派駐在當地的部隊，豈料他在向現場士兵演說時，竟然脫口而出「伊朗是阿聯酋的敵人」，儘管南韓外交部事後急忙出面滅火，卻還是惹得伊朗非常不高興，連忙召見南韓駐伊朗大使要求解釋，南韓則同樣召見伊朗大使說明立場，兩國爆發口水戰，談及兩國間的爭端。

根據《韓聯社》，尹錫悅於當地時間15日造訪南韓派駐在阿聯酋當地的特戰教育訓練派遣隊（Akh Unit），沒想到他一打開話匣子卻又引發外交災難，「阿聯酋是我國（南韓）的兄弟之邦...兄弟之邦的國防安全正是我們的國防安全。阿聯酋的敵人、最具威脅性的國家非伊朗莫屬！而我們的敵人則是北韓（朝鮮）」。

對於尹錫悅的該段談話，南韓總統辦公室高層立刻解釋，表示尹錫悅是為了鼓勵派駐在當地的南韓士兵，期盼南韓部隊能正視阿聯酋面臨的嚴峻國防情勢；至於南韓外交部則同樣出面滅火，表示尹錫悅該段爭議談話其實與南韓、伊朗之間外交關係無關，盼外界不需過度解讀。

根據伊朗官媒《伊朗學生通訊社》（ISNA）當地時間18日報導，新仇加上舊恨，尹錫悅在阿聯酋時針對伊朗的該段爭議談話，立刻引發德黑蘭當局極度不悅，伊朗外交部法務國際機構事務副部長那扎皮（Reza Najafi）旋即召見南韓駐伊朗大使尹焵鉉（윤강현），當中甚至提到南韓因配合美國制裁凍結伊朗的70億美元資金。

那扎皮首先要求尹錫悅收回他的發言，「伊朗目前正與中東地區大多數國家維持友好關係，而南韓總統的發言妨礙了友好關係的發展，此舉如同破壞了地區的和平與穩定。」

那扎皮也向尹焵鉉提到，2018年美國制裁伊朗時，南韓凍結伊朗70億美元資產，他表示南韓若未採取有效措施解決爭端，則伊朗不排除重新檢討兩國關係。那扎皮甚至提到尹錫悅關於南韓自行研發核武的談話，表示南韓此舉是否違反《核武禁擴條約》（NPT）。

隨著兩國口水戰砲火愈加猛烈，南韓外交部今（19）日召見伊朗駐韓大使，充分傳達南韓立場。南韓外交部發言人任洙奭（임수석）再度重申立場，表示尹錫悅的談話與南韓、伊朗外交關係無關；至於伊朗提到南韓是否違反《核武禁擴條約》，則表示伊朗的談話「毫無任何根據」，他表示，「我國（南韓）如實履行該條約的義務，未來在態度上也不會有任何改變。」

►南韓總統尹錫悅又失言！ 嗨喊「伊朗才是阿聯酋的敵人」

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