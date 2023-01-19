恐怖得來速！女店員伸手找錢「險遭男客拖上車」　擄人拉扯畫面曝

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA — Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州16日凌晨發生駭人案件，當地知名咖啡店「豆基尼濃縮咖啡」（Beankini Espresso）女店員在得來速窗口點餐，把找錢鈔票遞給男客人時，竟突然被拽住手臂、試圖拖上車，幸好她奮力掙扎才脫困，驚險過程都被監視器拍攝下來。

女店員匿名接受《商業內幕》採訪時回憶，那位男客人駕駛皮卡車，點了一杯飲料並結帳後，又拿出一張5美元鈔票要求換錢，未料她才剛遞回5張1元鈔票，就被猛然抓住。她認為這是「隨機行為」，也希望男子能夠被繩之以法，才不會有其他人受害。

▲女店員在得來速窗口服務，竟差點被男客人拖上車。（圖／翻攝推特）



根據監視器影片，駕駛當時還揮舞著塑膠束帶，似乎試圖綁住女店員，他的手臂上有特殊紋身，寫著汽車廠牌「雪佛蘭」（Chevrolet）字樣，但面臨激烈抵抗，很快就放棄並且逃之夭夭。

奧本地區（Auburn）警方將監視器畫面分享至推特，希望募集線索追捕嫌犯，迅速引起居民怒火與高度關注。他們也於17日宣布，意圖綁架的男子已在自宅落網。

「豆基尼濃縮咖啡」是一間全女性經營的得來速咖啡店，咖啡師及服務員都會身穿比基尼或性感內衣，但也配備著流星錘或電擊棒等防身工具，店內裝設無聲緊急按鈕及全方位錄音錄影，甚至大門也是金屬製，避免奧客想要踹門闖入。

16日受害的女店員已經在這裡工作多年，她直言老闆「把我們的安全放在第一順位，一直都是」，如果員工遇到「問題客人」，有權以任何理由拒絕服務，也能夠自行決定以何種方式處理現場情況。