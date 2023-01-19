墨西哥夜店挖出亂葬崗！47人類遺骸裝麻袋隨便丟　黑幫駭人手段曝

▲墨西哥一家夜店地底居然挖出了埋有47具人類遺骸的亂葬崗。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥警方當地18日在一家夜店的舞池下方發現一個亂葬崗，怪手開挖後驚訝發現裡面居然還埋有47具屍體，懷疑這一恐怖發現可能與近期新崛起的犯罪組織「哈利斯科州新時代販毒集團」（CJNG）有關。

據《太陽報》報導，墨西哥警方13日在特南戈谷（Tenango Del Valle）對當地毒梟的隱匿點發動突襲行動，成功捕獲CJNG頭號人物「N」路易斯（José Luis）與該集團別名為「El Pozolero」的殺手洛佩茲（Santiago Meza López）。集團還有另外7名成員也同時落網。

當地18日，警方帶嫌犯回到墨西哥城外約1小時車程的夜店，並派遣怪手開挖這家前身是工業倉庫的建築，未料竟在地底挖出一個亂葬崗。警方在現場尋獲47具裝在麻袋後，被草草置棄的人類遺骸，但當局暫時還無法辨認死者的身分和年齡，確切遇難人數也尚不明確。

當地媒體指出，這47具屍體已送交法醫驗屍，現場也挖出了幾件男女服裝。報導稱，CJNG是墨西哥最暴力的新興犯罪組織之一。該集團涉足各種類型的犯罪活動，且手段極為殘暴，甚至還會用無人機和火箭彈來攻擊對手。被捕獲的洛佩茲去年曾綁架一名婦女，並在釋放她前砍斷了對方幾根手指。