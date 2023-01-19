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年薪千萬不是夢！Netflix招聘私人飛機「空服員」　12點條件曝光

▲▼Netflix。（圖／路透）

▲Netflix宣布招聘一名空服員。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球串流影視媒體巨擘Netflix正在為旗下一架私人飛機招聘空服員，若成功受聘可望獲得高達38萬5000美元（約新台幣1167萬元）的年薪，不過應徵者必須具備獨立判斷能力與出色的客戶服務技巧、隨時在美國國內外出差，甚至還得在起飛前檢查駕駛艙等各處的緊急設備，能夠舉起13.6公斤的重物，基本要求多達12項。

根據《BBC》報導，Netflix正在為旗下一架私人飛機招聘一名空服員，年薪預估可達38.5萬美元，該職位派駐在美國加州聖荷西國際機場，需要在美國國內外出差，受聘者必須具備獨立判斷、謹慎、出色的客戶服務技巧，以符合公司招聘實的需求，且有意者還應該能夠「在很少指令、且能夠自我激勵的情況下工作」。

Netflix在徵才文中指出，「（空服員）這個職位的整體市場範圍通常介於6萬至38.5萬美元，這個市場範圍是基於總薪酬（而非僅基於基本工資），這符合我們的薪酬概念。我們還會考慮雇員的背景、經驗、職場技能等『薪酬因素』來決定他們的薪資。」

Netflix表示，他們的航空部門提供卓越、安全、且高度保密的航空運輸，「該團隊能協助Netflix有效到達世界，繼續在全球各地創造歡樂。」

不過要勝任這一份高薪的工作顯然也不輕鬆，因為Netflix在招聘公告洋洋灑灑列出12項需求。

包括確保飛航安全，並以提供最高服務品質為目標持續實踐；對所有客艙、廚房、座艙的緊急設備進行飛行前的檢查；每次飛行前須進行安全和緊急程序的相關簡報；接受美國聯邦航空總署（FAA）認證的飛行安全培訓；飛行前協助購買機內庫存，飛機裝載與貯存時舉起攜帶重達13.6公斤重物，且需長時間站立、必要時協助裝載行李。

報導提到，Netflix去年裁員高達數百人，以應對業績成長減緩、串流影視競爭加劇的局面，去年截至9月底的3個月內，該公司用戶數量增加了240萬戶家庭，扭轉用戶數下降的趨勢。

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