首度！美計畫提供「史崔克戰車」援助烏克蘭　數量近百輛

▲史崔克戰車比布萊德雷戰車速度更快。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國拜登政府正準備宣布向烏克蘭提供約25億美元軍事援助，其中包括史崔克戰車（Stryker）。這將是美國五角大廈首度向烏克蘭提供史崔克戰車，知情人士透露，即將進行移交的數量可能近100輛。

綜合CNN、華盛頓郵報報導，知情人士透露，新的軍援將包括更多布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），加上史崔克戰車，這標誌著美國承諾援助烏克蘭對抗俄羅斯的裝甲車輛有大幅升級，且防地雷反伏擊車（MRAP）也在清單上。史崔克戰車是能在戰場上運送步兵的裝甲車，比布萊德雷戰車更輕、速度更快。

美國這項援助烏克蘭的軍援方案尚未最終定案，預計將於20日進行討論，多國國防部長屆時將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）會晤。知情人士補充，這項計畫仍有可能出現變化。目前美國國務院和國防部發言人不予置評。

▲布萊德雷戰車。（示意圖／達志影像／美聯社）

另一方面，預計美方將提供更多火砲系統與「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）的彈藥給烏克蘭，但不會包括坦克或長程飛彈。烏克蘭官員一直大力遊說華府能提供長程飛彈，也就是射程約300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），但拜登政府拒絕提供，擔憂這可能會加劇與俄羅斯的衝突。

烏克蘭也要求提供現代化坦克，不過美方並未答應。五角大廈官員指出，因維修和訓練困難，不準備提供M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。