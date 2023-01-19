Zoom會議中「裸男闖入自慰」　肉色高喊：一起X！議員滿臉驚恐

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯一場地方議會視訊會議發生意外插曲，議員發言中竟有一名不知名男子突然加入會議，在鏡頭前全裸自慰，口中還興奮喊著「跟我一起來」，令線上多名議員當場傻眼，會議也被迫中斷。

《每日星報》援引當地媒體Deeside報導，威爾斯弗林特郡議會（Flintshire Council）成員17日用Zoom開會討論廢棄物相關政策，竟有陌生男子闖入上演限制級自慰秀。

會議接近尾聲時，一名議員談及紙類回收，正說到「沒有困難」卻被一名突然闖入的陌生男子打斷，用美國口音說「呃，有一點困難」，與會人員頓時一陣錯愕的沉默。

這名男子聲稱是一般民眾，議員便向他說明，民眾應該從其他網址觀看議會實況，不能透過Zoom加入會議，接著會議繼續進行。

後來一名金髮女議員發言表示，自己的帳號似乎遭人盜用，「我有點擔心，我好像被駭客攻擊了，而且不斷有人以我的名義發訊息。我不知道這是怎麼發生，但我覺得在這場會議上說任何話或發表任何評論都非常不舒服……」

她說到一半就有一名裸男出現在畫面中，對著鏡頭開始打手槍，疑似就是剛剛開口打斷會議的男子，口中還喊著「我想X，想要你跟我一起X」，螢幕中滿滿肉色，令所有議員面色驚恐。

這段插曲過後會議突然結束，後來又繼續進行。會議過程一度被完整公開在議會網站上，不過在媒體報導後已經刪除，議會成員坦言對此感到震驚。

通常只有當選的議會成員能夠取得Zoom連結，公眾和媒體則透過議會網站上的連結觀看，目前不清楚這名男子是如何加入。議會發言人表示，有鑑於這起事件，將重新檢視線上會議安全裝置，同時提醒所有議員，會議連結僅供與會者使用。