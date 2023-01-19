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真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「一康復就立刻外遇」

真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「結果一康復就外遇」。（圖／翻攝自TikTok／katesifu）

▲女原諒丈夫並且盡心照顧，結果對方一康復又外遇。（圖／翻攝自TikTok／katesifu

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州24歲女子凱特(Kate Sifuentes)雖然發現丈夫外遇，然而當對方發生嚴重車禍陷入昏迷時，仍每天盡心盡力照顧，好不容易對方終於醒來，才康復沒多久又被她抓到外遇，真心換絕情的情況讓她氣得在網路公審對方，影片立即爆紅。

身為二寶媽的凱特在TikTok拍片表示，丈夫去年1月發生嚴重車禍，她自責丈夫是在開車時為了回覆她簡訊才會出意外，每天都以淚洗面，無微不至照顧陷入昏迷的對方，結果某天檢查對方手機時意外看到大量簡訊，才知道老公一直在各大交友網站與社群網站和不同女人聊天。

凱特雖然發現真相，仍不離不棄陪在丈夫身邊，幫助對方復健，重新學習走路、說話、吃飯等生活技能，沒想到對方才剛學會怎麼使用手機就立刻外遇，讓她氣憤表示，「是我教他怎麼用手機的，結果他馬上就用來把妹」。

凱特表示，她因為同情丈夫的身體情況，原本還想原諒對方，可是檢查手機發現對方完全沒有要停止的意思，擺明就是不怕讓她知道，最後才終於心死決定申請離婚，丈夫還把她告上法院，恐怖經歷讓她嚇得以後再也不敢走入婚姻。

誇張故事立即在網路上獲得110多萬點閱，許多網友安慰凱特，「這種老公真是太可怕了，他配不上你」、「還真是死性不改，恭喜你脫離苦海，你值得更好的」、「天啊，我也遇過類似的故事，我前任腦中風，我在他手術時發現外遇，撐了6個月才分手」。

@katesifu Replying to @checkitoutyomomma STORY TIME! Trying to sum up this 8 month hospital stay in 2 minutes was not easy ‍ #divorcetok #cheatertok #fyp #storytime #thetea #fml #trauma 【No drums】 Emotional space-like epic ... - MoppySound
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