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金正恩神隱行蹤成謎！未出席北韓「重要會議」　立法嚴禁民眾喊歐巴

▲▼北韓17至18日召開最高人民會議，金正恩並未現身。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲北韓17至18日召開最高人民會議，金正恩並未現身。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從17至18日召開最高人民會議，然而最高領導人金正恩卻未出席，因此並未向南韓、美國發布任何訊息。會議上審議2022與2023年度預算、討論組織人事調動、整備檢察制度，甚至還制定《平壤文化語保護法》，禁止民眾在日常生活中使用「歐巴」、「寶貝」等具南韓特色的單字。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，北韓從17至18日召開第14屆第8次最高人民會議，不過此次金正恩卻並未出席發表演說，因此本次會議並未對南韓、美國等外界釋出相關立場或訊息；過去金正恩雖然並非代議員，但仍會親自出席發表施政演說，藉此向外界釋出相關外交訊息。

報導指出，今年北韓的支出預算比起前一年高出1.7%，其中國防預算支出就占總體達15.9%，與去年相同。

此次會議還通過了《平壤文化語保護法》，強加規範民眾的日常生活標準用語，禁止民眾使用具有南韓、或是其他外國特色的單字。最高人民會議常任委員會副委員長姜潤石表示，「之所以積極保護平壤文化語，是為了鞏固社會主義民族文化的長遠發展，這是合法性的要求。」

▲▼北韓透過立法嚴加規範，禁止民眾使用南韓特色的單字。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓透過立法嚴加規範，禁止民眾使用南韓特色的單字。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，雖然先前北韓曾於2020年通過《反動思想文化排擊法》，禁止民眾觀看、散播來自南韓的影劇作品，否則違者最高恐判處死刑；不過隨著此次針對語言單字使用習慣立法徹底禁止，反映出北韓年輕人暗地裡收看南韓影視作品後受到影響，而敏感的平壤當局則對此嚴加戒備，防範境外思潮流入。

南韓國家情報院曾於2021年指出，北韓年輕族群開始使用「男友」（남친）、「丟臉」（쪽팔린다，為南韓使用單字）等來自南韓的單字，甚至稱呼丈夫為「哥哥」（歐巴，오빠）、稱呼男友為「寶貝」（자기），在一般稱呼和語調上愈加偏向南韓。

南韓專家認為，隨著具有南韓特色的語言表現滲透至北韓民眾的日常生活，與其透過日常生活中的取締，還不如透過制定法律加以規範，鞏固以平壤話為基礎的社會主義思想、文化、制度。

南韓統一研究院室長洪敏（홍민，音譯）分析，「會議上通過該法，顯示出北韓內部指導高層明顯感受到，居民語言使用變化上的嚴重性，因此透過立法向民眾『下戰帖』，來喚醒各界的警覺心。若（首都）平壤從語言習慣開始遭到資本主義思想滲透，那以金正恩的立場來說，一定有失去重心的感覺。」

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