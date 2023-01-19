情侶騎車「交纏熱吻」　妹子一路緊夾超忘我！穿梭車陣驚險片曝光

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）一對情侶竟在馬路上「邊騎車、邊熱吻」，只見男方輕催油門悠哉前進，女方與男友面對面「熊抱」跨坐一路緊夾，危險行徑都被後方車主拍下。這段影片在社群媒體瘋傳後，也引來警方調查。

▲印度一對情侶竟邊騎車邊熱吻。（圖／翻攝推特）



印度媒體報導，23歲男車主維奇（Vikki）於17日被捕，機車也遭當場沒收。不過，由於女友尚未成年，目前已經獲釋。

記者普萊亞（Priya Singh）透露，維奇被指控在公共場合從事淫穢行為，可能依據相關罪名被起訴，他騎車時的危險行為也已經觸犯機動車法（Motor Vehicle Act），將會遭受懲處。

警官發言人拉傑什（Rajesh Srivastava）表示，他們正在採取必要行動釐清案情，「昨天曝光的影片顯示，在勒克瑙地區（Lucknow）…一名男子和一名未成年少女以不適當方式坐在機車上。」