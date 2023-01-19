抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

▲捕蛇專家一招制伏奧客。（圖／翻攝自Facebook／Lake Macquarie Snake Catcher）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一戶人家在冰箱後面發現一條赤腹伊澳蛇(Red-bellied black snake)，趕緊找捕蛇專家柯林(Colin Shoemark)幫忙。柯林接到報案後立即前往現場抓蛇，然而好不容易抓到客戶竟然賴帳，氣得他直接把毒蛇丟回廚房，嚇得客戶趕緊請他回來抓蛇並乖乖付錢。

居住在新南威爾斯州麥覺理湖市(Lake Macquarie)的38歲捕蛇專家柯林，近來在網路上分享他一次誇張的工作經驗，一名客戶在冰箱後面發現一條約1.8公尺長的赤腹伊澳蛇，立即聯繫他前來抓蛇，然而工作完成時，對方竟然以「抓蛇應該是公共服務」為由拒絕付款。

柯林得知客戶不願意付款，立即把毒蛇丟回對方家中，嚇得對方立刻跳到桌子上還威脅要報警，他便告訴對方，「我累了一天，如果你不肯付錢的話，我會直接離開這裡」。

最後客戶沒有辦法才同意支付費用，讓柯林無奈表示，「是收費澳元150元（約台幣3,140元），又不是收費澳元500元（約台幣10,468元），我也是冒著生命危險在工作，我的服務當然不是免費的」。柯林的霸氣方式獲得網友大讚，「做得好，我也會把蛇留在他家」、「希望蛇沒有受傷」、「要我會和他收雙倍費用」。