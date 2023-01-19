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3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

▲▼ 巴西男子買兇殺害妻小等6人。（圖／翻攝自臉書）

▲ 蒂亞戈（右）和孩子的合照如今看來格外諷刺。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西發生一起離譜事件，一名年輕男子花60萬新台幣雇用殺手，聯手爸爸一口氣殺害媽媽、手足和妻小等6名家人，只為了讓爸爸和情婦展開新生活。2名殺手已經落網，但這對買兇的父子仍在逃亡，警方正展開追緝。

根據《鏡報》，30歲男子蒂亞戈（Thiago Gabriel Belchior de Oliveira）向2名殺手支付1.6萬英鎊（約新台幣60萬元），殺害他結縭10年的老婆、3個孩子和媽媽、妹妹，爸爸馬科斯（Marcos Antonio Lopes de Oliveira）也是共犯，在2名殺手14日落網後逃離巴西利亞。

▲▼ 巴西男子買兇殺害妻小等6人。（圖／翻攝自臉書）

▲ 馬科斯、蒂亞戈和2名殺手等人聯手行兇。（圖／翻攝自臉書）

警方認為，2人曾計畫聯手劫持並殺害蒂亞戈39歲的老婆伊莉莎瑪爾（Elizamar Silva），但殺手和蒂亞戈12日發現老婆和7歲的加布里埃爾（Gabriel）、6歲雙胞胎拉斐爾（Rafael）和拉斐拉（Rafaela）等3個孩子都在一輛車上時改變計畫，動手掐死後放火殺害，4人隔天都被發現陳屍在被燒毀的汽車上。

54歲的馬科斯則和殺手聯手折磨蒂亞戈的52歲的媽媽和25歲的妹妹多天，迫使他們交出40萬巴西黑奧（約新台幣234萬元）的房產收益，但要錢不成，2人後來也在馬科斯名下一輛車上被燒死。

49歲殺手霍拉西歐（Horacio Carlos Ferreira Barbosa）和55歲的基甸（Gideon Batista de Menezes）被捕後承認受雇殺人，還抖出另外2名共犯，也就是馬科斯的情婦和她女兒，2人目前都已失聯，警方正持續搜索蒂亞戈、馬科斯等嫌犯。

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