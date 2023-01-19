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買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」　他一開箱傻了！鉅款主人身分曝

記者吳美依／綜合報導

德國50歲男子海勒（Thomas Heller）熱愛手作DIY，他在網拍平台eBay購入二手廚房櫥櫃，一打開卻發現裡頭藏有15萬歐元（約新台幣492萬元）現鈔。警方接獲報案後，很快找到鉅款主人，這名91歲婦人搬入養老院之前，委託孫子出清家具、賣掉房子，卻漏了這筆私房錢。

海勒經過一番討價還價後，以非常實惠的價格購入這套櫥櫃，原本「價格應該是300歐元（約為新台幣9800元），但我們最終把價格降到240歐元（約為新台幣7860元）」。

海勒收到商品後興奮開箱，卻發現2個奇怪信封，他打開第一個信封後，「好多100歐元的鈔票看著我」，於是趕緊把櫥櫃搬去警局，在員警陪同下打開第二個信封，裡面竟有更多現金。

▲▼櫥櫃,櫃子,收納櫃。（圖／免費圖庫pixabay）

▲德國一名男子購入二手櫥櫃，裡面竟藏有鉅款。（示意圖／免費圖庫pixabay）

警方發言人庫奇塔（Astrid Kuchta）表示，2個信封「在家具內部藏得很好，很難被看見」。檢調展開調查後，很快找到鉅款主人，老婦孫子事後受訪時坦言，他完全不知道這筆錢的存在。

根據德國法律，私自持有他人財產價值超過10歐元（約新台幣328元）將觸犯侵占罪，最高面臨3年有期徒刑。海勒因為拾金不昧獲得3%獎金，也就是4500歐元（約新台幣147萬元），但他並未透露將如何運用這筆錢。

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