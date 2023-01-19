雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

▲印度15日同時有2名男子在不同的鬥雞賽中因被刀片割傷，失血過多死亡。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

印度非常流行在1月的瑪克桑格拉提節（Makar Sankranti）期間舉行鬥雞比賽。儘管這個習俗如今已被當局視為非法行為，但鬥雞在不少地區仍普遍盛行。不過，當地近日卻接連傳出有2名男子在觀看鬥雞比賽時，慘遭鬥雞誤殺的事件。

《太陽報》引述印度媒體報導，印度15日歡慶瑪克桑格拉提節時，安德拉邦一場鬥雞賽吸引了不少民眾前去觀賞，當地街頭整個被擠得水洩不通。43歲男子甘德（Gande Suryapraksha Rao）在賽前為自己的鬥雞穿上「武裝」，將一把鋒利的小刀片綁在牠的身上。

沒想到的是，公雞被放出來後，竟被龐大的人群嚇到，開始四處亂竄。牠首先跳起拍打翅膀飛到半空中，不久後又落到了甘德的懷裡。甘德一個不小心被鬥雞身上尖銳的刀片劃到，導致大腿被嚴重割傷，血流不止。儘管甘德立刻被緊急送院，但最後仍因失血過多，被院方宣告不治身亡。

與此同時，當天的另一個鬥雞賽場也發生了一起受傷致死意外。一名20歲的觀眾在觀賞鬥雞比賽時，手部同樣意外被綁在公雞身上的利刃劃傷，導致他失血過多而死，釀成鬥雞比賽在同一天造成2人死亡的罕見意外。

事實上，印度早在1960年頒布《防止虐待動物法》後，就已將鬥雞視為非法行為。印度最高法院與海德拉巴土高等法院也分別在2015和2016年再次強調此一禁令。儘管最高法院在2018年1月允許民眾以不使用刀或刀片的傳統方式，同時在禁賭的情況下舉行該項活動，但由於民眾並不理會相關規定，因此當地不時仍會傳出民眾遭鬥雞誤殺的意外。