　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

▲▼鬥雞。（圖／翻攝自維基百科）

▲印度15日同時有2名男子在不同的鬥雞賽中因被刀片割傷，失血過多死亡。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

印度非常流行在1月的瑪克桑格拉提節（Makar Sankranti）期間舉行鬥雞比賽。儘管這個習俗如今已被當局視為非法行為，但鬥雞在不少地區仍普遍盛行。不過，當地近日卻接連傳出有2名男子在觀看鬥雞比賽時，慘遭鬥雞誤殺的事件。

《太陽報》引述印度媒體報導，印度15日歡慶瑪克桑格拉提節時，安德拉邦一場鬥雞賽吸引了不少民眾前去觀賞，當地街頭整個被擠得水洩不通。43歲男子甘德（Gande Suryapraksha Rao）在賽前為自己的鬥雞穿上「武裝」，將一把鋒利的小刀片綁在牠的身上。

沒想到的是，公雞被放出來後，竟被龐大的人群嚇到，開始四處亂竄。牠首先跳起拍打翅膀飛到半空中，不久後又落到了甘德的懷裡。甘德一個不小心被鬥雞身上尖銳的刀片劃到，導致大腿被嚴重割傷，血流不止。儘管甘德立刻被緊急送院，但最後仍因失血過多，被院方宣告不治身亡。

與此同時，當天的另一個鬥雞賽場也發生了一起受傷致死意外。一名20歲的觀眾在觀賞鬥雞比賽時，手部同樣意外被綁在公雞身上的利刃劃傷，導致他失血過多而死，釀成鬥雞比賽在同一天造成2人死亡的罕見意外。

事實上，印度早在1960年頒布《防止虐待動物法》後，就已將鬥雞視為非法行為。印度最高法院與海德拉巴土高等法院也分別在2015和2016年再次強調此一禁令。儘管最高法院在2018年1月允許民眾以不使用刀或刀片的傳統方式，同時在禁賭的情況下舉行該項活動，但由於民眾並不理會相關規定，因此當地不時仍會傳出民眾遭鬥雞誤殺的意外。

ET快訊
害學童吃餿水「業者恢復供餐」！　力行國小家長氣炸
快訊／國1汐五高架「6車連撞」！　回堵4K
台灣WBC有峮峮+林襄！　日媒讚翻「大谷+賈吉」
快訊／阿爆開嗆！　公開點名台大醫學生
快訊／富邦Thank You！　林益全轉戰統一獅
獨／江小漁復業「狂接300通索賠電話」　午餐時段僅2組客人
快訊／2兆7191億「112年度中央政府總預算」三讀通過
辣妻大腿瘀青「他伸一部位比對」竟吻合！　老司機秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他「重刑20年」：竟冷血逃回家

情侶騎車「交纏熱吻」　妹子一路緊夾超忘我！穿梭車陣驚險片曝光

自打臉？　俄使館發文認了「克里米亞、頓巴斯屬於烏克蘭」

辭紐西蘭總理後想的第一件事　阿爾登對未婚夫甜喊「把婚結了吧」

首度！美計畫提供「史崔克戰車」援助烏克蘭　數量近百輛

墨西哥夜店挖出亂葬崗！47人類遺骸裝麻袋隨便丟　黑幫駭人手段曝

年薪千萬不是夢！Netflix招聘私人飛機「空服員」　12點條件曝光

真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「一康復就立刻外遇」

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

抓完蛇拒絕付錢！捕蛇專家火大把「1.8m毒蛇」丟回去　奧客秒認錯

雞腳竟藏奪命武器！印度2男圍觀鬥雞　下秒慘被「無影腳」殺死

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他「重刑20年」：竟冷血逃回家

情侶騎車「交纏熱吻」　妹子一路緊夾超忘我！穿梭車陣驚險片曝光

自打臉？　俄使館發文認了「克里米亞、頓巴斯屬於烏克蘭」

辭紐西蘭總理後想的第一件事　阿爾登對未婚夫甜喊「把婚結了吧」

首度！美計畫提供「史崔克戰車」援助烏克蘭　數量近百輛

墨西哥夜店挖出亂葬崗！47人類遺骸裝麻袋隨便丟　黑幫駭人手段曝

年薪千萬不是夢！Netflix招聘私人飛機「空服員」　12點條件曝光

真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「一康復就立刻外遇」

快訊／蘇貞昌赴立院致意綠委簇擁　僅揮手致意就離場　

台中配送業者揪團做公益　送弱勢獨老1千份年菜香米

曬乾了！「肥嫩烤鴨堡」暖扇前爽到石化　僵硬倒地笑瘋爸

春節各地訂房率出爐！花東上看8成　「閃塞車好走時段曝」

碧潭新玩意！療癒「白熊家族」陪過年　森林、雪花燈飾即起亮燈

害學童吃餿水「業者恢復供餐」　力行國小家長批「只好自己帶便當」

林益全轉戰統一獅「想回家鄉打球」　月薪破20萬另附激勵

合法聘僱外國人以免觸法　王鑫基：定期健檢切勿忘

昨稱高虹安快被宣明智牽走　柯文哲今改口：不會啦！她獨立性很強

快訊／國1汐五高架6車連撞！小黃「烏龜翻」駕駛受困　回堵4K

奪命影片曝！彰化24歲女騎士擦撞路人摔倒　遭大貨車輾過慘死

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

女大生遭性侵全裸墜樓慘死！一審判他20年刑

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

紐西蘭總理宣布請辭　任期剩不到一個月

8歲出家當女僧　鑽石商小公主「放棄上億財產」

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

聯準會官員放鷹　美股大跌613點

教室被世界最毒蛇咬傷　17歲女30分鐘內死亡

他買二手櫥櫃「附贈490萬現鈔」

普丁：特殊軍事行動是為了結束2014年戰爭

天生擁34KK巨胸　女搭機塞不進經濟艙

更多熱門

相關新聞

3外籍單車客環島迷路　東港警伸援手指點迷津

3外籍單車客環島迷路　東港警伸援手指點迷津

3名外籍人士騎單車環遊全台，途經屏東大鵬灣路段時迷路，東港警分局員警巡邏發現，利用簡單英語交談後，指引下一站往墾丁方向，讓他們喜出望外，對台灣警察的熱心留下深刻印象，大讚東港警VERY GOOD!

17歲少女慶生完落單　被2男綁架性侵

17歲少女慶生完落單　被2男綁架性侵

2少年性侵9歲童！拍裸照威脅：報警就公開

2少年性侵9歲童！拍裸照威脅：報警就公開

日本印度聯合戰機演習　著眼中國日益強大軍力

日本印度聯合戰機演習　著眼中國日益強大軍力

老婆生兒子他飛尼泊爾還願　結果墜機送命

老婆生兒子他飛尼泊爾還願　結果墜機送命

關鍵字：

印度鬥雞

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

最美禮生真的脫光了！

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面