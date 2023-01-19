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8歲女繼承人宣布出家　印度鑽石商小公主「放棄上億財產」當女僧

▲▼印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）是出身鑽石業豪門家族，但她卻甘願放棄繼承數百萬美元財產，出家當女僧。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

▲印度8歲女童出身鑽石業豪門家族，但她卻甘願放棄繼承數百萬美元財產，出家當女僧。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

記者張寧倢／編譯

印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）是老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」未來的女繼承人，出生在富豪家庭的她只要平安長大就能坐享其成，擁有價值上億台幣的巨額財產，但蒂凡希卻選擇放下世俗的物質享受，出家成為一名耆那教的女修士，未來她將以僧侶身份，恪守教義、簡樸地度過餘生。

▲▼印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）是出身鑽石業豪門家族，但她卻甘願放棄繼承數百萬美元財產，出家當女僧。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

▲蒂凡希由父母陪同進行了連續4天的出家儀式。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

根據衛報報導，印度西部蘇拉特市（Surat）在全球珠寶貿易中擁有特殊地位，被本地人稱為「鑽石城」，當地一家成立於1981年的老牌鑽石珠寶公司「SANGHVI & SONS」淨資產約為6100萬美元（約新台幣18.5億元）。

蒂凡希便是出身這間家族企業的寶貝公主，是家中兩名女兒中的長女，隨著家人信仰耆那教（Jainism），她從小在信徒之間就特別以虔誠聞名，經常出沒寺廟，參加過至少367次宗教儀式。但據家族熟人說，蒂凡希以前從未看過電視或電影，也沒在外頭逛過商場或是在餐廳吃過飯。

▲▼印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）是出身鑽石業豪門家族，但她卻甘願放棄繼承數百萬美元財產，出家當女僧。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

▲蒂凡希未來無法繼承數百萬美元財產，甚至可能還得奉獻衣服、穀物或財物等。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

當地媒體報導，蒂凡希的父母說，大女兒一直渴望成為一名女修士。本周，蒂凡希歷經為期4天的特殊儀式後，終於在18日「削髮為尼」並從精緻的服裝換成樸素的全白長袍，前往當地寺廟。報導稱，印度約有400多萬耆那教信徒，其中許多信眾像蒂凡希一家一樣，來自貿易繁榮的富人社區，而耆那教家庭有時會鼓勵子女成為僧侶，以提高他們在親戚間的社會地位。

▲▼印度8歲女童蒂凡希（Devanshi Sanghvi）是出身鑽石業豪門家族，但她卻甘願放棄繼承數百萬美元財產，出家當女僧。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

▲蒂凡希在儀式最後一天已經換上白袍，前往寺廟。（圖／翻攝自IG／devanshi_diksha_danam）

衛報稱，耆那教信徒堅持嚴格的素食主義，部分男性、女性僧侶還會用布料遮嘴，避免不慎吞入昆蟲，不過耆那教也有部分儀式受到批評，例如極端禁食的齋戒傳統。2016年，印度中部海德拉巴（Hyderabad）一名13歲少女在2個月的齋戒期間，每天只被允許喝2次溫水，最後昏迷死亡，她的父母被警方以過失殺人罪起訴。

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