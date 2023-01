俄烏開戰後首次有烏克蘭高官死亡　直升機墜毀18死29傷

▲烏克蘭內政部長、副部長與國務祕書18日因直升機墜毀而喪生。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭一架直升機18日上午8時20分墜毀在基輔近郊城鎮羅伐利(Brovary),造成18人死亡、29人受傷,死者包括內政部長莫納斯特爾斯基(Denys Monastyrsky)、第一副部長葉寧(Yevhen Yenin)等人。這是俄烏戰爭開打以來,首次有烏克蘭高階官員死亡。

綜合華爾街日報、BBC報導,這架直升機墜毀在一所幼兒園附近,當時幼兒園人員與孩童們都在建築物內。目擊者宣稱,當時先聽到有東西在空中飛行的聲音,全場安靜下來之後,出現一道閃光,接著聽到爆炸聲。

這起直升機墜毀事件已知造成18人死亡、29人受傷,事發後,救護車、警察、消防人員隨後趕抵現場處理,大火在1個多小時後撲滅,有22人住院接受治療。機上9人全數罹難,包括內政部長莫納斯特爾斯基(Denys Monastyrsky)、第一副部長葉寧(Yevhen Yenin)、國務秘書盧布科夫(Yuriy Lubkovych)及多名官員。

這是自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來,首度有烏克蘭高階官員死亡。烏克蘭空軍發言人表示,墜機發生的原因仍需要時間調查釐清,將成立國家委員會來查明。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)稍早發布一段墜機現場影片,可見建築物一側燃起熊熊烈焰。他也提到這起墜機事件有政府官員喪命,「直升機上所有人都罹難了,機上每個人都是烏克蘭愛國者,每個人都在捍衛烏克蘭」。

Minister of Internal Affairs, his First deputy and Ministry's state secretary died in a helicopter crash in Brovary, Kyiv region. Helicopter fell by a kindergarten. 16 people died in the crash, 2 of them children. 22 people were hospitalized, 10 of them children. Tragedy. pic.twitter.com/EzlIg1t6xM

My friends, statesmen Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin, Yurii Lubkovych, everyone who was on board of that helicopter, were patriots who worked to make Ukraine stronger.



We will always remember you. Your families will be cared for.



Eternal memory to my friends. pic.twitter.com/SdHfujCUAI