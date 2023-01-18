淫師「音樂課輔導」衝刺女學生！剪片誤發性愛片　關押法院撿肥皂

▲37歲中學男教師與女學生發生不倫性行為。（圖／翻攝自泰媒Manager Daily，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位處泰國東北的呵叻府近來爆發一起違反師生倫理的變態性侵偷拍事件！一名在中學教導藝術、同時幫助學校樂隊排練的男性教師竟然涉嫌與10多名女學生發生性關係，他會趁排練期間和女同學待到晚上，日前更疑似失誤將性愛影片上傳至學校群組，東窗事發後他試圖用刀刺傷左胸自殘。

根據《曼谷郵報》、《泰國郵政英語報》、《曼谷商報》，泰國呵叻府暖頌縣（Non Sung）一名現年37歲變態的男性教師從5年前便在一所中學校擔任藝術老師，原本擅長剪貼畫的他還被校方安排為學校樂隊排練音樂，正所謂近水樓台先得月，這讓他獲得與眾多女學生們排練時待到很晚的機會。

期間，該名男教師與至少10名以上三至六年級（15至18歲）的女學生在「放課後」補習「音樂課」，與部分女學生發生難以啟齒的不倫性行為，不僅如此，他甚至還用攝像鏡頭將性愛過程偷拍成影片。

消息人士透露，該名男性教師在呵叻府坎沙蓋森縣（Kham Sakaesaeng）土生土長，是學校的藝術學習小組組長，他以同樣擔任教師的父親為學習榜樣，不過這名男教師其實曾經在先前待過的學校與一名女學生有染，5年前他才搬到暖頌縣的大型中學教導藝術。

該名男教師身兼多職，不僅擔任藝術教師、為學校排練樂隊，甚至還是學校活動的攝影師，不過他卻於今年1月15日在剪輯過程中，失誤將自己與女學生的性愛片段剪進相冊，之後整段性愛影像透過學生在校園社群媒體上瘋傳。

一名推特用戶爆料，大約兩年前早就有學生試圖揭發該位男性教師的「獸行」，不過當時卻缺乏明確證據，導致該名男教師發文為自己辯護。

▲中學男教師被發現後試圖自殘。（圖／翻攝自曼谷商報）

呵叻中學教育服務辦公室主任Swat Lucha 表示，目前已下令成立調查委員會，針對上述男性藝術教師祭出嚴重紀律處分，甚至將該名教師從政府服務中解雇，此後學校家長將對該名教師提起刑事訴訟。

東窗事發後，該名教師用刀刺傷自己的左胸，企圖以自殘或輕生來逃避罪責，他在送醫治療2天後出院，目前已被關押在呵叻府法院。

據悉，雖然泰國的性行為合法年齡定為15歲，然而師生之間不正當的性關係可能導致刑事定罪、監禁與經濟處罰，即便雙方自願發展這種超脫倫理的性關係，但還是屬於違法。

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