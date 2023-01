澳航百人客機「空中爆出巨響」　一路顛簸！乘客不知竟是引擎故障

記者張寧倢/編譯

澳洲航空(Qantas)一架載著100多人的客機18日在飛行途中發出求救訊號「mayday」,通報發生引擎故障。機上的乘客們向澳洲媒體9 NEWS表示,航程中途曾經聽到一聲巨響,感覺飛機像遇到亂流一樣,顛簸飛行,但空服員沒有提到引擎故障問題,只說會有消防員待命。

根據紐西蘭媒體「Stuff」報導,這架編號QF144的波音737-838雙引擎客機18日下午自紐西蘭奧克蘭(Auckland)誤點起飛,原定下午3時10分就會飛抵澳洲雪梨,但卻在飛越紐澳之間的塔斯曼海(Tasman Sea)上空時,因引擎問題而發出求救訊號,當時距離目的地還有約1小時的飛行時間。

The Herald Sun is currently running an entire article claiming that this is a hole in the righthand engine of #QF144.



The only problem is that it was the left-hand engine that failed, and the images show the normal operation of the reverse thruster on a 737-800. #qantas pic.twitter.com/bOjzpcrIsS