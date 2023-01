直升機墜毀「基輔幼稚園」至少16死　烏克蘭內政部長罹難

▲直升機在基輔近郊城鎮羅伐利(Brovary)墜毀,推特流傳現場畫面。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭基輔地區18日發生直升機墜毀意外,附近的幼稚園及住宅大樓遭到波及,且幼稚園兒童及員工都在現場。根據CNN、《美聯社》最新消息,基輔警方證實至少16人死亡,國家警政署長克雷緬科(Ihor Klymenko)更透露,罹難者包括內政部長及2名孩童,另外一共22人住院治療,其中包括10名孩童。

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7

案件發生在基輔區域的近郊城鎮羅伐利(Brovary)。基輔州州長庫列巴(Oleksiy Kuleba)在Telegram帳號證實有人受傷,但並沒有說明傷者人數,或者傷勢有多嚴重,「目前所有人都被疏散了」,而警消及醫護都在現場救援。

社群媒體瘋傳現場畫面,只見建築物陷入熊熊火海,黑煙竄升並且幾乎蓋住天空。一些貼文宣稱1人死亡,另一些消息指出傷者5人,但皆未獲當局證實。

Footage of the tragedy in Brovary, Kyiv region



A fire is raging at the site of the helicopter crash. According to the authorities, there were children and workers in the garden. pic.twitter.com/xF0F7YxK0V