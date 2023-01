快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震　可能發生海嘯

▲印尼馬魯古海發生規模7.2地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷、陳宛貞/綜合報導

印尼馬魯古海(Molucca Sea)18日台灣時間下午2時6分左右發生規模7.2地震,依據美國地質調查局觀測,深度約60公里,震央位在印尼城鎮托貝洛(Tobelo)西北方約150公里。NHK引述美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)消息,這起地震可能引發海嘯。不過印尼官方表示暫無海嘯警報。

美國海嘯預警中心目前狀態顯示為紫色警戒「海嘯威脅」(Tsunami Threat),震央300公里內的印尼沿岸可能發生海嘯。

夏威夷緊急事務管理局(Hawaii EMA)、澳洲氣象局稍早已做出最新回應,稱夏威夷、澳洲不會有海嘯威脅。

另據印尼氣象氣候和地球物理局(BMKG)監測數據,這起地震規模7.1,不會有海嘯警報。

NO TSUNAMI THREAT is expected for Hawai‘i from a 7.2 magnitude earthquake detected at 8:06 p.m. HST Tuesday in the Molucca Sea near Indonesia. pic.twitter.com/Phc2uojk9r