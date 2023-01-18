　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

▲▼疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日公布國內新增1例流感死亡個案，疾管署副署長羅一鈞說明，死亡個案為南部70多歲女性，本身沒有接種流感疫苗，有慢性病史，12月中旬出現症狀就醫被收治加護病房，檢驗確認感染B型流感，後續因為心衰竭併心因性休克，於1月8日過世，這也是今年首例流感死亡個案。國內過去一周因類流感就診人次達到4.5萬人，不但呈上升趨勢，也比過去兩年同期要高。

根據疾管署監測，近期新增3例流感併發重症，其中有一起死亡。羅一鈞表示，死亡個案為南部70多歲女性，未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，於去(2022)年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型，之後因心衰竭併心因性休克於今(2023)年1月8日不幸病逝。為本流感季自去年10月1日以來第4例，也是今年的首例。另兩例重症個案，分別是50多歲男性與90多歲女性，分別感染B型流感和A型流感H3N2，沒有接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依疾管署監測資料顯示，上週(1月8日至1月14日)門急診類流感就診達45,284人次，近期呈上升趨勢，和去年同期2.7萬人次、前年同期3.7萬人次相比，都比較增加，預期應該隨著春節人流增加會再往上升，但不會像新冠疫情前，急診壅塞，或者增加急診負擔還好。

近4週社區合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。不過，近期流感併發重症個案B型流感也有增加。羅一鈞指出，確實從去年12月中旬陸續通報B型流感重症，到目前已經有4起，其中1起死亡，同時期A型流感H3N2增4例，H1N11例，是否B流增加超過A流，還有待觀察。

本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，22例(占96%)未接種本季流感疫苗，15例(占65%)具慢性病史；其中死亡4例(3例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署呼籲，農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮將陸續湧現，農曆春節前後為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，及早就醫，同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件(如附表)，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

ET快訊
快訊／賴清德：務實認定台灣是主權獨立國家　沒有再宣布獨立的必
聯電年終開獎！　僅2年資「嗨領260萬」
快訊／北市知名旅館熄燈！　網不捨：去看演唱會都住這
快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首
快訊／印尼外海規模7.2地震！　發布紫色「海嘯警戒」
今年首例！南部女染「B型流感」亡　類流感一周就診飆升4.5萬
前綠委兒是共犯！　偷賣5000噸汽油給北韓
林書豪準備降臨PLG？　「7號球衣」讓出了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

春節連假埔里日月潭恐塞爆　警方啟動調撥車道+規劃替代道路

還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

4歲男童染疫併發腦炎！送醫已嚴重腦水腫　確診到死亡僅3天

快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

新變異株「1特性」加速解封　陳秀熙估疫情3月初再達高峰

張善政涉抄襲案！農委會認定：6報告違反契約「將向宏碁求償」

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

春節連假埔里日月潭恐塞爆　警方啟動調撥車道+規劃替代道路

還活著！廖老大加盟主「突賣應景1神物」　全場服了：比飲料好賺

4歲男童染疫併發腦炎！送醫已嚴重腦水腫　確診到死亡僅3天

快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

老師變貪官600元也收！　最扯罪證：接受百萬代理孕母生子

新北男加班返家遇死劫！騎車撞違規小貨車噴飛　慘遭輾斃

落實公職人員財產申報審核　台東縣稅務局公開抽籤

斥資1200萬！Joeman開箱百坪工作室　5萬辦公椅「1人1張」帥爆

昔抗國民黨、今有中國威脅　賴清德宣示4堅持：努力維持區域和平

過年迎強冷空氣！美女醫籲「冬藏精」儲身體能量　4類食材多攝取

一起參加生日聚會！17歲女落單被2男綁架　爸媽在性侵現場找到她

吳東諺被重物砸傷雙眼失明！　「首演盲人」白家綺暖心陪練

男偷機車停路邊...小吃店裡悠閒吃早餐　鷹眼警逮人「還查獲毒品」

避免弱勢生寒假午餐斷炊　教部「推4積極措施」持續提供補助

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

春節2段式變天　初二下探13度

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面