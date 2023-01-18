今年首例！南部女染「B型流感」心衰亡　類流感一周就診飆升4.5萬人

▲疾管署副署長、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日公布國內新增1例流感死亡個案，疾管署副署長羅一鈞說明，死亡個案為南部70多歲女性，本身沒有接種流感疫苗，有慢性病史，12月中旬出現症狀就醫被收治加護病房，檢驗確認感染B型流感，後續因為心衰竭併心因性休克，於1月8日過世，這也是今年首例流感死亡個案。國內過去一周因類流感就診人次達到4.5萬人，不但呈上升趨勢，也比過去兩年同期要高。

根據疾管署監測，近期新增3例流感併發重症，其中有一起死亡。羅一鈞表示，死亡個案為南部70多歲女性，未接種流感疫苗，有糖尿病及高血壓病史，於去(2022)年12月17日因呼吸急促就醫，並於12月18日收治加護病房，流感快篩檢驗為B型，之後因心衰竭併心因性休克於今(2023)年1月8日不幸病逝。為本流感季自去年10月1日以來第4例，也是今年的首例。另兩例重症個案，分別是50多歲男性與90多歲女性，分別感染B型流感和A型流感H3N2，沒有接種疫苗。

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依疾管署監測資料顯示，上週(1月8日至1月14日)門急診類流感就診達45,284人次，近期呈上升趨勢，和去年同期2.7萬人次、前年同期3.7萬人次相比，都比較增加，預期應該隨著春節人流增加會再往上升，但不會像新冠疫情前，急診壅塞，或者增加急診負擔還好。

近4週社區合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。不過，近期流感併發重症個案B型流感也有增加。羅一鈞指出，確實從去年12月中旬陸續通報B型流感重症，到目前已經有4起，其中1起死亡，同時期A型流感H3N2增4例，H1N11例，是否B流增加超過A流，還有待觀察。

本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例(17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(43%)，22例(占96%)未接種本季流感疫苗，15例(占65%)具慢性病史；其中死亡4例(3例H3N2、1例B型)，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

疾管署呼籲，農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮將陸續湧現，農曆春節前後為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，及早就醫，同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件(如附表)，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。