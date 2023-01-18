和平獎得主擺脫逃稅指控　菲律賓「敢言」CEO：正義獲勝

▲菲律賓稅務上訴法院13日宣布判決，拉普勒執行長瑞薩（Maria Ressa）4項違法逃稅指控不成立。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

曾獲諾貝爾和平獎的拉普勒（Rappler）執行長瑞薩（Maria Ressa）是菲律賓政府的眼中釘，她2018年被前政府指控逃漏稅。歷經4年多，今（18）日獲法官裁定逃稅指控不成立，讓她忍不住在走出法院後表示，「今天，正義獲勝了。」

綜合衛報、BBC等報導，菲律賓國家稅務局於2018年指控瑞薩的公司拉普勒在納稅申報表中，隱藏2015年向外國投資者出售存託憑證（depositary receipts）獲得的應稅收入，因此將其牌照吊銷，瑞薩也面臨刑事訴訟。

菲律賓稅務上訴法院13日宣布判決，拉普勒執行長瑞薩在4項違法逃稅指控中獲判無罪。

▲瑞薩雖擺脫逃稅指控，卻還有其他3項訴訟纏身。（圖／達志影像／美聯社）



瑞薩在判決後表示，這些指控是出於政治動機，政府公然濫用權力，意圖阻止記者做他們該做的事，「今天，正義勝利了，這個無罪判決不只是拉普勒的勝利，也是每一個遭受不公正指控的菲律賓人的。」

瑞薩雖擺脫逃稅指控，卻還有其他3項訴訟纏身，包括2020年因網路誹謗罪將她判處6年有期徒刑的上訴案件。

現年59歲的瑞薩在2012年創辦了網路媒體拉普勒，網站內容專門批評菲律賓的鐵血掃毒行動，被前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）批其是「假新聞出口」，將她視為眼中釘。

2021年瑞薩與俄羅斯《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同獲得諾貝爾和平獎，以褒揚他們在維護言論自由，守護民主與長久和平的貢獻。