罹癌女剃頭爆哭！理髮師不捨「當場削髮」陪她當光頭　影片超催淚

記者張寧倢／綜合外電報導

抗癌過程艱辛，為了免去化療後落髮的麻煩，許多病友會選擇理光頭。最近美國網路論壇「Reddit」上有網友分享一名男性理髮師幫罹癌的女子剃髮的影片，女子過程中數度忍不住情緒而爆哭，理髮師不僅給她溫暖深切的擁抱，結束後又拿起理髮電剪把自己也剃成光頭，讓女子感動不已。

▲男性理髮師為女癌友剃髮，見她悲傷落淚，自己也陪她一起剃光頭。（圖／翻攝自YouTube）

綜合外媒報導，這段影片被上傳到Reddit僅短短2天就獲得8萬多人推薦，被分享到推特上的同一段影片更突破驚人的1700多萬觀看次數。影片中一名據信因罹癌必須剃髮的女子來到理髮廳，她看著自己原本留著一頭烏黑的及肩中長髮，一點一點被剃掉，過程中多次掩面啜泣，完全剃成光頭後她更是倒在理髮師的懷中痛哭。

然而，理髮師不僅給了女顧客深深的擁抱，親吻了她的光頭，更做出令她感動不已的意外之舉。理髮師拿起手中的電剪，也開始剃掉自己的頭髮，女子不敢置信地雙手抱頭，理髮師伸出另一隻手挽住了她，畫面相當感人。

在Reddit發文的原PO表示，這名女子是理髮師的女性友人，但此說法目前尚無法證實。儘管如此，許多網友仍深受感動地說，「他抱著她、安慰她的方式讓我感動了，這是真正的美好」、「有東西跑進我的眼睛裡了，讓我哭一分鐘」、「為他的善心和他的顧客獻上祝福，願她能完全康復」、「他做得太棒了，給了癌症患者很大的信心」、「我們的世界需要更多這樣的事」。