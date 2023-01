快訊／澳洲客機「引擎故障」發出求救訊號　機上載100多人

▲澳洲航空班機。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲媒體9 NEWS最新消息,澳洲航空(Qantas)一架班機18日發出求救訊號,在空中遇到引擎故障問題,已知機上載有100多人。

這架編號QF144的班機自紐西蘭奧克蘭(Auckland)飛往澳洲雪梨,預計於澳洲當地下午3時10分降落在雪梨機場,另據雪梨晨鋒報消息,飛機降落時間為當地下午3時25分(台灣中午12時25分)。澳洲每日郵報指出,這架飛往雪梨航班的飛行時間全程只需要3個多小時。

雪梨機場發言人表示,機場已通知消防與救援部門(Fire and Rescue)、新南威爾斯州警方等單位,作為預防措施。新南威爾斯州救護車服務(NSW Ambulance)稍早證實,人員正針對這起事件做出應對,等待航班抵達。

緊急應對人員會在停機坪待命,預計班機將安全降落。雪梨機場估計,這起事件現階段不會影響到其他航班。

#Breaking: Qantas flight QF144 has issued a mayday alert after reporting one of its engines has suffered a failure | @Qantas pic.twitter.com/qMfPjS0FQW