她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

▲蘇格蘭一名女員工老闆長期羞辱，判賠將近1.9萬英鎊。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭35歲職員艾莎（Aishah Zaman）被老闆長期欺凌，曾遭辱罵「胖子」、「妓女」，還被抓住雙臂威脅「我要X死妳」，終於忍無可忍離職，並將前老闆告上法院，去年10月判賠1萬8984英鎊（約新台幣70萬元）。沒想到，老闆卻將公司賣出，並於今年1月停業清算，導致她恐怕一毛錢都拿不到。

騎士橋家具（Knightsbridge Furnishing）老闆沙扎德（Shahzad Younas）使用家鄉方言旁遮普語，批評艾莎是「胖子」（motee），宣稱只希望辦公室出現「苗條聰明的女孩」。出差時，他命令艾莎幫自己整理行李、打掃飯店房間，因為這是「女人的工作」。

45歲的沙扎德經常痛罵艾莎是「白痴」、「討厭鬼」，要求對方下班後不准去當DJ，因為這是「妓女的工作」。同時，又不時傳送性暗示訊息，包括女性生殖器照片，還曾提議送一輛賓士給艾莎，坦言「我喜歡妳」。

▲沙扎德長期羞辱欺壓員工，被法院裁定敗訴賠償後，竟然把公司賣了回到母國。（示意圖／免費圖庫pixabay）



2020年4月，艾莎和老闆發生激烈爭執，被抓住雙臂威脅「我要X死妳」後，很快離開公司，前後耗費超過1萬英鎊打官司。儘管法官裁定，沙扎德和公司都必須為多年騷擾行為負責，並且支付一筆賠償金，但沙扎德已經搬回母國巴基斯坦，也不願回應法律團隊，當局索賠執法效力有限。

艾莎感嘆，「人們就是有一種心態，認為我一定做錯了什麼，他才會這樣做，但法官是明智的。這感覺就像他在玩的遊戲，只是一直拖下去，我覺得自己被耍了。但我知道他坐在那邊嘲笑我。基本上，我輸了而他贏了。」