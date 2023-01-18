逃亡30年黑手黨老大藏身西西里島小公寓　打過招呼的鄰居震驚

▲黑手黨老大德納羅（Matteo Messina Denaro）藏身之處，就在西西里島西部一間不起眼的公寓。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

義大利頭號通緝犯、西西里島黑手黨老大德納羅（Matteo Messina Denaro）逃亡30年終於落網，警方近日搜查他被捕前的藏身之處，就在西西里島西部一間不起眼的公寓，搜出名牌服飾、性藥、保險套等。附近居民都感到訝異，原來惡名昭彰的黑手黨老大就在身邊，並表示不曾對德納羅起疑。

▲黑手黨首腦德納羅逃亡30年後，於15日被警方逮捕。（圖／路透）



《衛報》報導，義大利警方15日在西西里大區巴勒摩（Palermo）將這名頭號通緝犯緝拿歸案後，立即對他的住處進行搜查，德納羅被捕前的生活細節也因此浮出水面。

據報導，德納羅的藏身處位於特拉帕尼省（Trapani）坎波貝洛迪馬札拉（Campobello di Mazara）鎮中心的一套普通公寓，屋內沒有搜出任何武器，只有名牌服飾、鞋子、保險套、壯陽藥及餐廳收據。

一名住在公寓一樓的男子告訴記者，他不知道他的鄰居就是惡名昭彰的黑手黨老大，「當我看到他時會打聲招呼，他也會友善地回應。」另一名鄰居也說，「對我來說，他是一位會道早安、晚安的紳士，他總是向我問好。」

調查人員表示，他們懷疑在坎波貝洛這個只有1萬人口的小鎮上，沒有人知道這個被通緝的黑手黨頭目就住在這裡。

德納羅已於17日被轉移至義大利中部拉奎拉（L’Aquila）一所戒備森嚴的監獄，將在那裡繼續進行他的癌症治療。





▲義大利頭號通緝犯、西西里島黑手黨頭目德納羅（Matteo Messina Denaro）。（圖／達志影像／美聯社）

現年已60歲的德納羅因親手殺害、下令謀殺等罪，於2002年被判處無期徒刑，涉嫌案件包括1992年謀殺掃蕩黑手黨的檢察官法爾科內（Giovanni Falcone）、伯爾薩利諾（Paolo Borsellino）、1993年佛羅倫斯、米蘭和羅馬爆炸案，以及1996年將年僅12歲的朱塞佩（Giuseppe Di Matteo）勒死，並將屍體放入強酸中溶解。