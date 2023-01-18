　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美客機「差300公尺撞上」跑道突急煞　乘客驚慌尖叫！腎上腺素狂飆

記者張寧倢、葉睿涵／綜合外電報導

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，紐約甘迺迪國際機場（JFK）13日晚間險些發生2架客機相撞事故，但未造成傷亡，目前正與國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查。據悉，這2架飛機同時出現在跑道，只差300公尺就會撞上，其中一架達美航空客機緊急減速，機上乘客瞬間恐慌、發出尖叫，所幸最後驚險煞停。

▲達美航空發生女童心臟驟停猝死事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空一架航班在紐約甘迺迪機場跑道加速時，前方突然出現另一架飛機，差300公尺就險些相撞。（示意圖／達志影像／美聯社）

綜合NBC等美媒報導，這起事件發生在當地13日晚間8時45分，達美航空（Delta Air Lines）一架航班編號1943的波音737飛機正在跑道上加速起飛，此時，空中交通管制員突然驚覺，另一架美國航空（American Airlines）編號106航班的飛機竟穿過了達美航空前方的跑道。

網上流出的音檔顯示，當空中交通管制員發現跑道同時出現2架飛機時，他嚇得大罵髒話，並2次緊急宣布「達美1943班機取消起飛許可！」接獲指令後，原本已經加速至時速115英里（約時速185公里）的達美航空飛機立刻減速，並在距離美國航空客機位置不到1000英尺（約300公尺）的地方煞住，才避免了一場恐怖意外。

達美航空班機上的乘客希利（Brian Healy）向NBC表示，當時機艙內部先是陷入一陣恐慌，聽到一些聲音反應，還有人在尖叫，隨後，「我感覺我的腎上腺素瞬間狂飆，機上所有人摒息祈禱，直到飛機停下時我才終於鬆了口氣」。另一名乘客則透露，飛機突然減速時，他還以為是機械出了故障，「飛機突然顛簸了一下，每個人的腰部都被向前推了一把」。

達美航空表示，這架原訂於13日晚間飛往多明尼加的班機被停飛後，立刻被安排返回登機口；由於機組人員調配的問題，這架航班延誤了一個晚上，並於隔日上午起飛。目前，NTSB和FAA都已對這起飛行事故展開全面調查。達美航空告訴CNN，該公司正積極配合NTSB對這起意外的全面審查。不過美國航空公司並未對此事發表置評，僅表示將聽取FAA的意見。

ET快訊
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送
柯文哲愛將官舍偷吃辣模　3坪大愛巢曝：每月只要700
快訊／4月才有機會領6千？　柯建銘：差不多啊
爆紅到國外！　台灣學生爬籃架單手灌籃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

在學校被霸凌！12歲女直播「昏迷挑戰」窒息死　阿姨：有人指使她

日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

人妻偷玩AV直播「約男粉開房」　爆乳戰服應門！竟是老公來抓姦

男友家參加派對離奇消失　22歲正妹「人間蒸發5年」 終於找到遺體

醫院交錯孩子！生母2年後得知真相「不換回」　窮兒認：我很怨恨

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

傳普丁今將發表重大演說　與烏克蘭戰爭有關

美客機「差300公尺撞上」跑道突急煞　乘客驚慌尖叫！腎上腺素狂飆

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

在學校被霸凌！12歲女直播「昏迷挑戰」窒息死　阿姨：有人指使她

日13歲國中少女「多刀刺頸」狠心殺母　她稱只是還手：媽媽先打人

女歌手墜機亡！赴音樂節表演搭尼泊爾死亡客機　粉絲湧入臉書哀悼

人妻偷玩AV直播「約男粉開房」　爆乳戰服應門！竟是老公來抓姦

男友家參加派對離奇消失　22歲正妹「人間蒸發5年」 終於找到遺體

醫院交錯孩子！生母2年後得知真相「不換回」　窮兒認：我很怨恨

加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

傳普丁今將發表重大演說　與烏克蘭戰爭有關

美客機「差300公尺撞上」跑道突急煞　乘客驚慌尖叫！腎上腺素狂飆

勞斯萊斯當婚車「撞成爛鐵」畫面曝！內行人洩天價維修費：恐報廢

大量持有翁茂鍾公司股票又接受飲宴　前法官曾平杉不受懲戒

日本貨幣政策按兵不動　日圓貶至130.8、日股大漲逾2%

5年內新屋均價每坪34萬　高雄這區力壓鼓山衝最貴區

花蓮鄉親私心認證第一名麻糬！民宅外大排長龍、古早味包餡好濃郁

離婚3個月再遇第二春　新老婆住2周跑了！他苦等18年心寒

每天回家都見柴如雕像般「躺平倒玄關」　姊苦笑：都不迎接

誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

替黑幫大哥慶生！基隆8警遭重懲　謝國樑：警察與黑道應有分際

是時候交棒了！邱昱凱將卸悠遊卡總座　自嘲變胖西裝寬2吋

國際熱門新聞

1隻暴走7隻跟著瘋！女幫遛狗慘被咬死

世界最長壽人瑞逝世　享嵩壽118歲

男跳鐵軌撿菸　被火車撞回月台

欠債女拍片肉償　遭男友猛刺數十刀亡

剛宣布懷孕　網紅搭上尼泊爾死亡班機

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

高盛財報不如預期　道瓊收黑391點

聖嬰現象來了　2023氣溫恐飆破表

烏克蘭總司令首會美最高將領 概述烏軍緊急需求

雙胞胎失散39年　人生神複製老婆也撞名

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

荷蘭首相會拜登　宣布一起提供烏克蘭愛國者飛彈

白俄以「叛國罪」審判已流亡反對派領袖

更多熱門

相關新聞

共和黨候選人敗選竟「持槍狂轟」4民主黨人住處

共和黨候選人敗選竟「持槍狂轟」4民主黨人住處

美國共和黨一名落選的州眾議員候選人16日遭到警方逮捕，他涉嫌在新墨西哥州槍擊當地4名民主黨籍現任官員與議員。警方表示，有證據顯示他不僅花錢找槍手，自己也朝受害人住處開了幾槍。美媒報導稱，他在去年期中選舉敗選後宣稱選舉舞弊，也曾在推特上公開支持前總統川普（Donald Trump）。

微軟大裁員　傳將資遣1.1萬人

微軟大裁員　傳將資遣1.1萬人

美股開盤道瓊下跌140 點

美股開盤道瓊下跌140 點

特斯拉全球降幅一覽

特斯拉全球降幅一覽

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

關鍵字：

美國客機飛機相撞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面