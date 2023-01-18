人妻偷玩AV直播「約男粉開房」　爆乳戰服應門！竟是老公來抓姦

記者吳美依／綜合報導

外國人妻卡特莉娜（Katrina）偷偷創辦成人平台OnlyFans帳號，成為一名色情直播主，還與男粉絲相約開房間，她穿著爆乳連身衣在飯店等待，未料一開門竟看見老公來抓姦，過程都被鏡頭記錄下來。原來，丈夫早就得知此事，費盡心思假扮「男粉絲」安排幽會，就是為了揭穿卡特莉娜的謊言。

老公把汽車停在飯店外面後說道，「我結婚4年的妻子正在這間飯店裡，她完全不知道我在這…她使用OnlyFans一陣子了。我和她在OnlyFans聊了一個禮拜…她以為在跟一個名叫D Rock的傢伙約會，結果一直都是我。」

老公透露，好友在OnlyFans看見卡特莉娜的頁面，才讓一切曝光。他終於想通，妻子經常出門參加「商務會議」或者「跟閨蜜出去玩」，都是為了經營色情直播，「她一直都在隱瞞擁有OnlyFans帳號」。

▲外國男子抓到老婆偷開OnlyFans還跟「粉絲」開房間。（圖／翻攝Reddit）

影片中，卡特莉娜一看見老公的臉，立刻試圖關門，並且崩潰大喊「不！你在這裡幹嘛？」她發現「D Rock」就是老公後，不斷否認要跟網友上床，宣稱只是要「一起跳舞」，而且這一切都是為了償還貸款，甚至坐在床上捧著桃紅色浴袍啜泣。

不過，老公完全不相信這套說法，當場暴怒質問妻子怎麼能做這種事，「妳回家跟我躺在床上，表現得好像一切都很正常。我才不管貸款，我不想聽任何藉口，沒什麼好解釋的。」他要求卡特莉娜立刻回家收拾行李，聽見妻子的哀求也毫不心軟，「妳不愛我」、「我甚至不知道（我們的）孩子是不是我的」，最後直接離開。