▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯在烏克蘭扶植政府的官員羅戈夫(Vladimir Rogov)透過Telegram宣稱,俄羅斯總統普丁周三將在聖彼得堡針對烏克蘭戰爭發表重大演說。但克里姆林宮截至目前並未發表相關官方聲明。

綜合每日郵報、太陽報報導,普丁這場演說是紀念二戰「列寧格勒」(Leningrad,現今的聖彼得堡)圍城80周年紀念活動的一環,當年俄羅斯人突破德國軍隊。據了解,普丁本周將前往聖彼得堡,出席在列寧格勒英勇保衛者紀念碑的獻花儀式。

外傳地區當局正積極為普丁的到訪做準備,即將發表的具體演說內容仍未知。這則消息最初由羅戈夫在Telegram上宣布,俄羅斯媒體隨後進行相關報導,但克里姆林宮尚未發表官方聲明。

羅戈夫是組織「我們與俄羅斯同在」(We Are Together with Russia)的主席,主張將占領地區完全併入俄羅斯聯邦。他也是莫斯科政府任命的親俄派官員之一,為烏克蘭札波羅熱地區行政委員會成員。