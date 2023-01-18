　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

▲▼ 國外一名男子買麥當勞得來速，打開卻沒有餐點，只看到大把現鈔。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 國外一名男子買麥當勞得來速，打開卻看見大把現鈔。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名男子開車到麥當勞買午餐，沒想到取餐後打開袋子，除了餐點以外還出現一袋袋現鈔，金額高達數千美元，令他當場陷入天人交戰，不過後來還是掉頭還給店家，讓不小心丟了錢的員工都感激涕零。他的經歷在網路上引起討論，也有不少網友坦承，換成自己很可能會忍不住起貪念。

@dookiedoeboy #fyp #mcdonalds #deposit #dogoodthings ♬ original sound - Josiah Vargas

《紐約郵報》報導，網友瓦格斯（Josiah Vargas）日前拍影片分享這段買麥當勞發生的意外插曲，他開車到得來速通道點了豬肉滿福堡，沒想到除了漢堡以外，打開袋子竟看見一包包裝滿美金現鈔的透明夾鏈袋，令他嚇到忍不住飆出髒話，對著鏡頭狂問，「這是怎樣？他們為什麼要這麼做？」

瓦格斯說道，「我想我必須還回去，因為我是個好人。真是太有趣了，OK，我到麥當勞了」，但他還是忍不住情緒激動，「你們為什麼要這樣對我？你們知道我有多想要這筆錢嗎？為什麼讓我陷入這種情況？」

接著畫面可見他提著袋子下車，將錢遞給員工時還開玩笑問他們是否在洗錢，而員工們接過袋子後口中連喊「歐買尬」，紛紛鬆了一口氣，對瓦格斯也滿是感激，甚至走出櫃檯給他一個擁抱、和他合照。

瓦格斯回到車上後說明，店員都忙著擁抱他、感謝他，甚至感動到哭出來，「我想我可以免費吃一個月的麥當勞」，開車離開時又被店員叫住，獲得店家贈送的200美元報酬。麥當勞對此則尚未發表評論。

這段影片短短1天累計逾1.2萬次觀看，網友紛紛留言稱讚，「兄弟，你可能保住他們所有人的工作」、「你做了正確的事」、「你可能救了他們的薪水」、「200美元非常值得」，不過也有網友表示，「不，我會把錢留下來」、「如果是我真的會說『宇宙保佑了我』然後開走」。

ET快訊
快訊／北市知名旅館熄燈！　網不捨：去看演唱會都住這
快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首
快訊／印尼外海規模7.2地震！　發布紫色「海嘯警戒」
今年首例！南部女染「B型流感」亡　類流感一周就診飆升4.5萬
前綠委兒是共犯！　偷賣5000噸汽油給北韓
林書豪準備降臨PLG？　「7號球衣」讓出了
快訊／恐怖畫面曝！　後座媽遭吊車輾成兩半
《黑暗榮耀》第二季播出時間曝！　宋慧喬眼眶含淚
小S錄影失控大罵「走光了」！　爆粗口緊急消音
快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震　可能發生海嘯

泰國油輪「載4.5萬升燃料」爆炸　船板墜湄公河像引爆水雷

南韓「室內脫口罩」真的快了！已經完成3項指標　最快2月解封

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

嫩妹自撞火燒車　全身95%灼傷亡！生前這句話「悲劇預言」毛爆

天生擁34KK罩杯　女網紅搭機「車頭燈太大」塞不進經濟艙超尷尬

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震　可能發生海嘯

泰國油輪「載4.5萬升燃料」爆炸　船板墜湄公河像引爆水雷

南韓「室內脫口罩」真的快了！已經完成3項指標　最快2月解封

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

嫩妹自撞火燒車　全身95%灼傷亡！生前這句話「悲劇預言」毛爆

天生擁34KK罩杯　女網紅搭機「車頭燈太大」塞不進經濟艙超尷尬

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

春節連假來了　台東各鄉鎮市垃圾清運時間公布

朝野無共識4月才能發現金　朱立倫怒轟民進黨：為何一再阻擋？

星宇航空A350時尚大秀　豪華經濟艙、經濟艙內裝揭幕

尋寶台北平價美食！百元爽嗑爆量鮭魚炒飯　青椒牛肉一份只賣60元

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

高虹安慰勞警消同仁　春節加強巡邏、維持治安、交通暢

鹽行土地首標售不見建商參與　大贏家宣告要自建平價宅

快訊／北市「闊旅館」1／31結束營業！網不捨：去看演唱會都住這

澳網／納達爾次輪爆冷連輸3盤　「拉傷苦撐」衛冕夢碎

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

天生擁34KK巨胸　女搭機塞不進經濟艙

澳航求救最新畫面曝光　班機平安降落

1隻暴走7隻跟著瘋！女幫遛狗慘被咬死

男跳鐵軌撿菸　被火車撞回月台

欠債女拍片肉償　遭男友猛刺數十刀亡

世界最長壽人瑞逝世　享嵩壽118歲

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

AV人妻約粉絲開房　一開門竟是老公

剛宣布懷孕　網紅搭上尼泊爾死亡班機

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

更多熱門

相關新聞

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

全美首例　加州列農曆春節為法定假日

加州州長紐松去年9月簽署的AB 2596法案自今年生效。根據這項法案，加州將成為全美第一個將農曆春節列為法定假日的州。

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

正妹人間蒸發5年　終於找到遺體

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

美客機急煞「差300公尺撞上」　乘客驚慌尖叫

美客機急煞「差300公尺撞上」　乘客驚慌尖叫

共和黨候選人敗選竟「持槍狂轟」4民主黨人住處

共和黨候選人敗選竟「持槍狂轟」4民主黨人住處

關鍵字：

麥當勞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面