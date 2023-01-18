他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

▲ 國外一名男子買麥當勞得來速，打開卻看見大把現鈔。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名男子開車到麥當勞買午餐，沒想到取餐後打開袋子，除了餐點以外還出現一袋袋現鈔，金額高達數千美元，令他當場陷入天人交戰，不過後來還是掉頭還給店家，讓不小心丟了錢的員工都感激涕零。他的經歷在網路上引起討論，也有不少網友坦承，換成自己很可能會忍不住起貪念。

《紐約郵報》報導，網友瓦格斯（Josiah Vargas）日前拍影片分享這段買麥當勞發生的意外插曲，他開車到得來速通道點了豬肉滿福堡，沒想到除了漢堡以外，打開袋子竟看見一包包裝滿美金現鈔的透明夾鏈袋，令他嚇到忍不住飆出髒話，對著鏡頭狂問，「這是怎樣？他們為什麼要這麼做？」

瓦格斯說道，「我想我必須還回去，因為我是個好人。真是太有趣了，OK，我到麥當勞了」，但他還是忍不住情緒激動，「你們為什麼要這樣對我？你們知道我有多想要這筆錢嗎？為什麼讓我陷入這種情況？」

接著畫面可見他提著袋子下車，將錢遞給員工時還開玩笑問他們是否在洗錢，而員工們接過袋子後口中連喊「歐買尬」，紛紛鬆了一口氣，對瓦格斯也滿是感激，甚至走出櫃檯給他一個擁抱、和他合照。

瓦格斯回到車上後說明，店員都忙著擁抱他、感謝他，甚至感動到哭出來，「我想我可以免費吃一個月的麥當勞」，開車離開時又被店員叫住，獲得店家贈送的200美元報酬。麥當勞對此則尚未發表評論。

這段影片短短1天累計逾1.2萬次觀看，網友紛紛留言稱讚，「兄弟，你可能保住他們所有人的工作」、「你做了正確的事」、「你可能救了他們的薪水」、「200美元非常值得」，不過也有網友表示，「不，我會把錢留下來」、「如果是我真的會說『宇宙保佑了我』然後開走」。