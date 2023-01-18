加州「三代6口」遭行刑式槍決！　16歲小媽媽死前一刻仍緊抱幼子

▲ 年僅16歲的艾莉莎和10月大的兒子無辜丟命。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州16日發生槍擊案，圖萊里郡（Tulare County）一家三代6口慘遭行刑式槍決，包括一名16歲少女和她僅10個月大的幼子，且大多都是頭部中槍斃命，可見槍手手法純熟。警方已鎖定2名嫌犯，現正進行追捕。

綜合BBC、《紐約郵報》報導，這起槍擊造成帕拉茲一家共6人死亡，包括72歲的羅莎（Rosa Parraz）、52歲的小埃拉迪奧（Eladio Parraz Jr）、50歲的珍妮佛（Jennifer Analla）、19歲的馬科斯（Marcos Parraz）、16歲的艾莉莎（Elyssa Parraz）和10個月大的尼可拉斯（Nycholas Parraz），另有3人倖存。官方稱艾莉莎為17歲，母親則稱是16歲。

一名倖存者約半夜3時30分報警，警方抵達後在屋外一條水溝內發現艾莉莎和尼可拉斯的遺體，而艾莉莎直到最後一刻仍緊擁著尼可拉斯，似乎是抱著兒子逃跑時，母子雙雙被擊中頭部。其餘4名死者遺體則在屋內找到，一名老年婦女似乎是在睡夢中被殺害，同樣是頭部被擊中，另有3人倖存。

圖萊里郡警長布德羅（Mike Boudreaux）17日在記者會上說明，他們趕到時一名倖存者躺在地上，用腳抵住門，以防止槍手闖入，另外2名女子案發時則躲在附近一輛拖車上，幸運撿回一命。

當地治安官將這起案件形容為「毒梟式處決」，且案發住宅一周前才因毒品問題被突襲搜索，翻出大麻和甲基安非他命。布德羅也提到，監視器拍到至少2名男子溜進這棟住宅，但警方獲報時已經太遲，且兇嫌犯案手法及速度代表他們經驗豐富，「如果他們是故意朝頭部開槍，代表他們知道自己在做什麼，且很滿意自己的所作所為」，認為此案和毒梟有關。

他指出，「這種暴力程度……不是普通的低端幫派成員。我們認為這非常具有針對性，是非常私人的事情，也相信這傳遞一種訊息」，現已鎖定2名嫌犯身份，正緊盯他們可能出沒的墨西哥和加拿大邊境，但未具體點名任何組織。

布德羅強調，這起案件並非偶然，「是有意、故意且可怕的」，行兇手法類似幫派高層處決方式，因為槍手知道射哪些部位能夠立即致死，但並非所有家庭成員都是幫派份子，艾莉莎和尼可拉斯就是無辜遇害。

尼可拉斯的曾祖父悲痛發聲，「我無法想像什麼樣的怪物會做出這種事，搞不懂有誰會那樣殺死一個嬰兒。怎麼會有人這麼做？我無法理解。」艾莉莎的友人也表示哀悼，「世界失去這些美麗的靈魂」，「你們都走了，一切都不一樣了。」