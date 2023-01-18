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共和黨候選人敗選氣炸　「持槍狂轟」4民主黨人住處！狼狽遭逮

▲▼2022年期中選舉落選的共和黨新墨西哥州眾議員候選人佩納（Solomon Pena）因槍擊民主黨人住處而遭到逮捕，警方1月17日公布照片。（圖／路透）

▲2022年期中選舉落選的共和黨新墨西哥州眾議員候選人佩納（Solomon Pena）因槍擊民主黨人住處而遭到逮捕。當地警方1月17日公布照片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國共和黨一名落選的州眾議員候選人16日遭到警方逮捕，他涉嫌在新墨西哥州槍擊當地4名民主黨籍現任官員與議員。警方表示，有證據顯示他不僅花錢找槍手，自己也朝受害人住處開了幾槍。美媒報導稱，他在去年期中選舉敗選後宣稱選舉舞弊，也曾在推特上公開支持前總統川普（Donald Trump）。

根據路透社報導，39歲的共和黨人佩納（Solomon Pena）16日被指控與另外4名男子合謀，付錢讓他們對新墨西哥州的2名郡行政管理委員會委員與2名州議員的住處開槍，4名受害人皆為民主黨籍。佩納2022年11月期中選舉時，在州眾議院選舉中失利，敗給一名獲得73%高得票率的現任民主黨州議員。

警方在記者會上表示，佩納否認自己敗選，並前往行政委員和議員的家中理論，聲稱選舉舞弊。據當地媒體報導，一名郡行政委員去年12月4日住處被開了8槍，另一名委員的住處在12月11日被射擊12發子彈。今年1月3日，一名現任州議員住處也遭開數槍，其中3發子彈甚至穿過了她10歲女兒的臥房。

路透報導指出，佩納去年11月15日曾在推特上發布自己的照片，他身上穿著「讓美國再次繁榮」（Make America Great Again）的運動服，舉著一面寫有「川普2024」的旗幟，還說他會和前總統川普一樣，不會承認選舉結果。

新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque）市長凱勒（Tim Keller）在記者會上表示，這些槍擊案確實含有政治動機，「這關乎一個右翼激進分子，一個否認選舉的人，他今天被捕了。他做了政治分歧中你們能想到的最糟糕的事，那就是演變成暴力。」

當地媒體引用政府紀錄稱，佩納先前就曾被宣判19項重罪，包含入室竊盜、偷竊等，有將近7年時光都在牢裡度過。警方宣稱，未來將有更多涉及槍擊事件者受到指控，部分嫌疑人已遭拘留。

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