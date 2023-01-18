　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

▲▼羅馬尼亞日前舉辦「RXF搧巴掌比賽」（RXF Slap Fighting），參賽選手科薩（Sorin Comsa）被打到臉腫濺血、面目全非。（圖／翻攝自YouTube／RXF）

▲羅馬尼亞一場搧巴掌比賽，參賽選手被打到臉腫濺血、面目全非。（圖／翻攝自YouTube／RXF，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

羅馬尼亞日前舉辦「RXF搧巴掌大賽」（RXF Slap Fighting）其中一段影片意外在網路上瘋傳，當天參賽的選手科薩（Sorin Comsa）在最終場對決開始前，左側臉頰僅稍微紅腫，但在對方毫不留情的巴掌攻擊之下，他不止臉部濺血浮腫，眼睛快睜不開、嘴巴歪斜，甚至痛到眼眶泛淚，但他最後也如願舉起冠軍腰帶。

▲▼羅馬尼亞日前舉辦「RXF搧巴掌比賽」（RXF Slap Fighting），參賽選手科薩（Sorin Comsa）被打到臉腫濺血、面目全非。（圖／翻攝自YouTube／RXF）

▲科薩（Sorin Comsa）受到重擊後強忍劇痛，立刻指出頭部受攻擊位置，向裁判示意對手攻擊無效。

根據《福斯新聞》報導，RXF搧巴掌大賽17日在羅馬尼亞登場，一段影片讓網友們幾乎不敢相信自己的眼睛，因為畫面右方的選手科薩被對手戈契卡（Alexandru Gorczyca）全力揮出的巴掌打到眼眶泛淚，半邊臉頰爆血，腫到快看不出來原本的長相，但他當下仍忍著劇痛，立刻輕敲自己的頭部，示意裁判對手攻擊無效。

報導指出，這種搧巴掌比賽其實有著嚴格規則，比賽共分3回合，每個回合雙方選手都只能呼巴掌一次，發動攻擊的前、中、後雙腳位置須保持一致，禁止攻擊太陽穴、眼眶、鼻子、耳朵、喉嚨等其他部位。現場共有3名裁判，2名站在場上，另1名則專門分析回放畫面，並類似拳擊賽一樣將由裁判們做出最終、不可撤銷的勝負判定，也有KO、TKO和犯規失格等規則。

▲▼羅馬尼亞日前舉辦「RXF搧巴掌比賽」（RXF Slap Fighting），參賽選手科薩（Sorin Comsa）被打到臉腫濺血、面目全非。（圖／翻攝自YouTube／RXF）

▲科薩在賽前（左）和賽後（右）受訪時左半邊臉部出現明顯變化。

科薩之所以輕敲頭部，就是在告訴裁判，對手揮擊的位置已偏離目標，打到他太陽穴以上的部位。雖然最終科薩被打得面目全非，血淋淋的左臉與比賽開始前相比變得相當慘烈，但經裁判判定，科薩仍獲得了這場巴掌比賽的冠軍，抱回7800美元（約新台幣23.6萬元）的獎金和冠軍腰帶，看得出來他賽後心情極佳，並未受傷勢影響。

隨著這段影片在網路上爆紅，部分網友集體呼籲取消這項顯露「野蠻本質」的危險運動。但美國終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿（Dana White）最近正計畫推出一項名為「強力巴掌聯賽」（Power Slap League）的賽事，他氣憤地向這些反對者說，「不喜歡就別看」。UFC選手麥葛瑞格（Conor McGregor）也在推特發文大讚戈契卡的攻擊展現出「華麗的技術」。

ET快訊
快訊／北市知名旅館熄燈！　網不捨：去看演唱會都住這
快訊／賴清德接黨魁宣示4革新　「杜絕黑金、解決學倫問題」排首
快訊／印尼外海規模7.2地震！　發布紫色「海嘯警戒」
今年首例！南部女染「B型流感」亡　類流感一周就診飆升4.5萬
前綠委兒是共犯！　偷賣5000噸汽油給北韓
林書豪準備降臨PLG？　「7號球衣」讓出了
快訊／恐怖畫面曝！　後座媽遭吊車輾成兩半
《黑暗榮耀》第二季播出時間曝！　宋慧喬眼眶含淚
小S錄影失控大罵「走光了」！　爆粗口緊急消音
快訊／本土+20768！增26死　4歲童染疫併發腦炎亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震　可能發生海嘯

泰國油輪「載4.5萬升燃料」爆炸　船板墜湄公河像引爆水雷

南韓「室內脫口罩」真的快了！已經完成3項指標　最快2月解封

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

嫩妹自撞火燒車　全身95%灼傷亡！生前這句話「悲劇預言」毛爆

天生擁34KK罩杯　女網紅搭機「車頭燈太大」塞不進經濟艙超尷尬

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

她遭老闆辱罵「胖子妓女」判賠70萬　卻敗給這1招！半毛都拿不到　

快訊／印尼馬魯古海規模7.2地震　可能發生海嘯

泰國油輪「載4.5萬升燃料」爆炸　船板墜湄公河像引爆水雷

南韓「室內脫口罩」真的快了！已經完成3項指標　最快2月解封

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」！一掉頭店員全哭了

男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

最新畫面曝光！澳航空中引擎故障求救　平安降落機場

嫩妹自撞火燒車　全身95%灼傷亡！生前這句話「悲劇預言」毛爆

天生擁34KK罩杯　女網紅搭機「車頭燈太大」塞不進經濟艙超尷尬

神鬼靈媒點名台灣要小心！警告「將爆意外衝突」　中俄牽涉其中

春節連假來了　台東各鄉鎮市垃圾清運時間公布

朝野無共識4月才能發現金　朱立倫怒轟民進黨：為何一再阻擋？

星宇航空A350時尚大秀　豪華經濟艙、經濟艙內裝揭幕

尋寶台北平價美食！百元爽嗑爆量鮭魚炒飯　青椒牛肉一份只賣60元

長榮航空推鴻運年菜！「八寶雞、龍蝦、糖醋魚」除夕都能吃到

高虹安慰勞警消同仁　春節加強巡邏、維持治安、交通暢

鹽行土地首標售不見建商參與　大贏家宣告要自建平價宅

快訊／北市「闊旅館」1／31結束營業！網不捨：去看演唱會都住這

澳網／納達爾次輪爆冷連輸3盤　「拉傷苦撐」衛冕夢碎

女網紅健身拍性感搖臀片　6年會員沒了怨業者太保守

國際熱門新聞

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

天生擁34KK巨胸　女搭機塞不進經濟艙

澳航求救最新畫面曝光　班機平安降落

1隻暴走7隻跟著瘋！女幫遛狗慘被咬死

男跳鐵軌撿菸　被火車撞回月台

欠債女拍片肉償　遭男友猛刺數十刀亡

世界最長壽人瑞逝世　享嵩壽118歲

加州「一家三代6口」遭行刑式槍決！

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

AV人妻約粉絲開房　一開門竟是老公

剛宣布懷孕　網紅搭上尼泊爾死亡班機

二手倉庫挖到寶　堆滿273萬超稀有玩具

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

更多熱門

相關新聞

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

苗栗太玄宮「乩童掌摑事件」鬧得沸沸揚揚，廟方一度北上召開記者會說明，網路上流傳的影片都是惡意剪輯、配音，揚言提告攝影師等。對此，陳姓攝影師15日晚間發出聲明反擊。

太玄宮乩身掌摑「新視角影片曝」　律師回應了

太玄宮乩身掌摑「新視角影片曝」　律師回應了

高級賓士「甩尾警告」不要逼車！

高級賓士「甩尾警告」不要逼車！

強拍2嫩妹裸照！黑手大哥撂人呼巴掌　逼吐30萬私了

強拍2嫩妹裸照！黑手大哥撂人呼巴掌　逼吐30萬私了

橘老大被呼巴掌　下秒壓制教後輩做事

橘老大被呼巴掌　下秒壓制教後輩做事

關鍵字：

搧巴掌比賽呼巴掌搧耳光打耳光

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

快訊／北市恐怖死亡車禍！女遭吊車輾過斷兩截

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面