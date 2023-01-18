男參加「搧巴掌大賽」慘烈畫面曝　半臉濺血腫爆！嘴歪眼斜還在比

▲羅馬尼亞一場搧巴掌比賽，參賽選手被打到臉腫濺血、面目全非。（圖／翻攝自YouTube／RXF，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

羅馬尼亞日前舉辦「RXF搧巴掌大賽」（RXF Slap Fighting）其中一段影片意外在網路上瘋傳，當天參賽的選手科薩（Sorin Comsa）在最終場對決開始前，左側臉頰僅稍微紅腫，但在對方毫不留情的巴掌攻擊之下，他不止臉部濺血浮腫，眼睛快睜不開、嘴巴歪斜，甚至痛到眼眶泛淚，但他最後也如願舉起冠軍腰帶。

▲科薩（Sorin Comsa）受到重擊後強忍劇痛，立刻指出頭部受攻擊位置，向裁判示意對手攻擊無效。

根據《福斯新聞》報導，RXF搧巴掌大賽17日在羅馬尼亞登場，一段影片讓網友們幾乎不敢相信自己的眼睛，因為畫面右方的選手科薩被對手戈契卡（Alexandru Gorczyca）全力揮出的巴掌打到眼眶泛淚，半邊臉頰爆血，腫到快看不出來原本的長相，但他當下仍忍著劇痛，立刻輕敲自己的頭部，示意裁判對手攻擊無效。

報導指出，這種搧巴掌比賽其實有著嚴格規則，比賽共分3回合，每個回合雙方選手都只能呼巴掌一次，發動攻擊的前、中、後雙腳位置須保持一致，禁止攻擊太陽穴、眼眶、鼻子、耳朵、喉嚨等其他部位。現場共有3名裁判，2名站在場上，另1名則專門分析回放畫面，並類似拳擊賽一樣將由裁判們做出最終、不可撤銷的勝負判定，也有KO、TKO和犯規失格等規則。

▲科薩在賽前（左）和賽後（右）受訪時左半邊臉部出現明顯變化。

科薩之所以輕敲頭部，就是在告訴裁判，對手揮擊的位置已偏離目標，打到他太陽穴以上的部位。雖然最終科薩被打得面目全非，血淋淋的左臉與比賽開始前相比變得相當慘烈，但經裁判判定，科薩仍獲得了這場巴掌比賽的冠軍，抱回7800美元（約新台幣23.6萬元）的獎金和冠軍腰帶，看得出來他賽後心情極佳，並未受傷勢影響。

隨著這段影片在網路上爆紅，部分網友集體呼籲取消這項顯露「野蠻本質」的危險運動。但美國終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿（Dana White）最近正計畫推出一項名為「強力巴掌聯賽」（Power Slap League）的賽事，他氣憤地向這些反對者說，「不喜歡就別看」。UFC選手麥葛瑞格（Conor McGregor）也在推特發文大讚戈契卡的攻擊展現出「華麗的技術」。