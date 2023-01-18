嫩妹自撞火燒車　全身95%灼傷亡！生前這句話「悲劇預言」毛爆

▲潔瑪車禍前幾天似乎「預言」了自己的遭遇。（圖／翻攝臉書Jemmah Crighton）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州發生悲劇事件，24歲的潔瑪（Jemmah Lorraine Cole-Crighton）乘坐一輛贓車，卻失控撞樹、起火燃燒，她全身95%面積灼傷，送醫後不幸身亡。意外發生前幾天，潔瑪才向母親表示，她非常喜歡坐在贓車上的飆速刺激感，如今聽來令人不勝唏噓。

《澳洲新聞》等外媒報導，本案13日發生在沃雷戈高速公路（Warrego Highway）。儘管潔瑪傷勢嚴重，仍設法爬出燃燒殘骸，抵達附近的小山丘，她被空運到皇家布里斯班婦女醫院急救，最後在家人陪伴下離世。同在汽車上的27歲男子燒傷及頭部創傷嚴重，也被送醫治療。

母親凱莉（Kelly Cole）表示，女兒心地善良，而且正在試圖改變自己的人生，未料最終仍以悲劇收場。她說，雖然潔瑪有著「狂野的一面」，但絕對不會自己去偷車，「上周她甚至告訴我，『我很愛坐（贓）車的刺激感，因為人們會開得很快…但我永遠不會偷別人的東西。』」

昆士蘭警方表示，案發3天前，撞毀汽車在一個停車場遭竊，女車主只是離開一下子，鑰匙與包包全都沒拿，再次回來時愛車已經不見蹤影。他們正在調查這起車禍，也呼籲目擊者或有行車記錄器畫面的民眾提供線索。