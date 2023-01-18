醫院交錯孩子！生母2年後得知真相「不換回」　窮兒認：我很怨恨

▲南非有2名媽媽，過去因為醫院疏忽而抱錯孩子。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

不同的命運！南非過去有2名孩子在同一天出生，沒想到護士卻弄錯，交給產婦錯誤的孩子，2年後真相才曝光，但是雙方卻決定不換回來，這讓生在貧窮家庭的孩子十分不滿，結局也曝光了。

▲2名男童的境遇完全不同。（圖／翻攝自太陽報）

根據《太陽報》報導，事情發生在1989年夏天，梅格斯（Megs Clinton-Parker）和珊迪（Sandy Dawkins）在約翰內斯堡一家醫院生產，當天僅有2名孩子出生，分別是家文（Gavin）和羅賓（Robin），然而因為護士一時粗心，把別人的小孩各自交給對方的母親，直到1991年才發現這個錯誤，不過她們捨不得把孩子換回來，選擇繼續照顧一開始就撫養的孩子。

▲家文被有錢人撫養長大。（圖／翻攝自太陽報）

據了解，羅賓和家文在同一間醫院出生，命運卻完全不同，家文被梅格斯撫養，在有錢人家長大，羅賓則交由珊迪照顧，日子過得很辛苦。對此，羅賓坦言，他很希望被換回來，因為生活相當不容易，「我如果想要任何東西，就必須努力去實現，但從來沒得到過」。至於家文，他對自己意外得到的生活感到快樂。不過，因為梅格斯想念親生兒子，後來說服對方搬過來一起住，但是幸福的家庭很快就崩塌。

由於羅賓在學校成績不是很好，加上梅格斯對他有過高的期望，雙方常常吵架，「我像是在一個瓶子裡，蓋子是關上的」，即使自己努力嘗試，最後還是做不到，到了18歲他毅然輟學並離家出走，搬到路易斯特里哈特（Louis Trichardt），在當地找了一份工作，此舉也毀了本來就有裂痕的家庭。梅格斯感到悲痛欲絕，而家文也憤怒不已，痛罵：「她給了他3、4年的家，一直在照顧他，可是他就這樣離開，把一切都丟給我們」。

▲羅賓過得很辛苦。（圖／翻攝自太陽報）

多年以後，羅賓結婚有了兒子，終於和他們再度團聚，也重新建立他們的關係。身為人父的他，這時才了解到，為何當初梅格斯和珊迪不把孩子換回來，「如果我發現不是親生的，我也絕對不會換回來，同時他也決定不讓孩子知道」，而是會選擇保守這個祕密。

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