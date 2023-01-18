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天兵男「跳鐵軌撿菸」被火車撞回月台　旋轉2圈躺平奇蹟保住命

記者趙蔡州／綜合報導

捷克警方日前曝光了一段火車事故影片，一名32歲男子為了撿起掉落在鐵軌上的香菸，竟然不顧一切直接跳下鐵軌，結果被剛好進站的列車迎面撞上，所幸送醫後奇蹟般地保住一命。

事件發生在捷克南摩拉維亞州庫日姆車站，一名32歲外籍男子某日深夜在月台候車時，他的香菸意外掉落在鐵軌上，不料他竟不顧一切跳下去撿，甚至低頭專心在縫隙中找尋香菸，完全沒有注意後方是否有火車要進站。

▲▼跳鐵軌撿菸「被火車撞飛摔回月台」　乘客超奇蹟活下來。（圖／翻攝自推特）

▲▼跳鐵軌撿菸「被火車撞飛摔回月台」　乘客超奇蹟活下來。（圖／翻攝自推特）

▲男子跳下鐵軌撿菸，幾秒後慘遭火車撞飛。（圖／翻攝自推特）

影片可看見，當時男子背對火車，雖然成功找到香菸，但還來不及爬回月台，就遭疾駛而來的火車撞上，原地旋轉2圈後彈到月台上，男子躺在地上意識清楚並不斷哀號，從跳下鐵軌到被撞飛大約15秒。車站人員見狀立刻打電話求救，協助男子送醫。

捷克警方表示，男子沒有喝酒、沒有吸毒，單純是為了撿菸，才導致意外發生，所幸經醫院治療後，奇蹟般地保住一命。警方提醒，南摩拉維亞州去年一共發生35起火車撞人事故，只有6人存活，呼籲民眾千萬別擅自闖入鐵軌。

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